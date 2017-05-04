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Общество

В IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку принимают участие представители 120 стран мира – Министр 04.05.2017 18:12

4 мая в Баку стартовал IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, выступая на пресс-конференции, посвященной открытию форума, министр культуры и туризма Абульфас Гараев выразил признательность представителям международных организаций за участие в мероприятии, отметив рост числа участников, а также то, что форум превратился в общечеловеческий процесс.  

«Культа и туризм – это такие сферы, которые объединяют людей, формируют между ними дружеские отношения», - сказал министр.

По его словам, в этом году в сравнении с прошлыми годами пройдет заседание международных организаций высокого уровня.

«В работе форума примет участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В рамках форума также впервые соберутся представители парламентов, сенатов различных стран мира», - сказал он.

Министр напомнил, что если в первом форуме, проведенном в 2011 году, приняли участие представители 40 стран, то в нынешнем принимают участие представители 120 стран мира.

«Все это говорит о том, что данный форум превращается в интересную платформу», - сказал он.

А.Гараев также указал, что форум будет транслироваться на официальном сайте ООН.

Целью мероприятия является дальнейшее продвижение и поддержание устойчивого взаимопонимания и диалога как внутри культур, так и между ними. Форум проходит при организации ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристской организации ООН (ВТООН), Совета Европы, Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Сегодня в рамках форума были проведены Второй Академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному диалогу и Третье заседание участников Международной сети онлайн-платформы ЮНЕСКО «Шелковый путь».

5 мая состоится официальное открытие форума.

В целом в рамках форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий. В повестке дня такие вопросы, как роль веры, религий, миграции, человеческой безопасности, спорта, образования, искусства, устойчивого развития, а также предотвращения насильственного экстремизма в укреплении доверия и сотрудничества между культурами и цивилизациями.

Для участия в работе форума прошли регистрацию более 120 официальных лиц, 39 представителей международных организаций, более 50 представителей НПО. В мероприятии примут участие более 800 иностранных граждан, среди которых высокопоставленные политические деятели, руководители международных организаций, председатели парламентов, ученые, послы, известные личности, более 30 министров.

Форум призван стать международной площадкой, которая посредством повышения информированности о важности межкультурного диалога во всем мире даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру для принятия конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания между народами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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