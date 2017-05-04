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Общество

Пассажир-вандал выломал двери автобуса BakuBus – ВИДЕО 04.05.2017 17:56

ООО BakuBus зафиксировало очередной факт вандализма со стороны пассажира.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев, молодой человек, пассажир, разозлившись, что автобус остановился на светофоре, выломал двери, воспользовавшись аварийным рычагом, и вышел прямо на проезжую часть.

При этом он подверг опасности как себя, так и окружающих.

«Действия пассажира запечатлены с помощью камер видеонаблюдения. Мы просим всех пассажиров соблюдать правила безопасности», - подчеркнул М.Пириев и попросил пассажиров помочь в создании атмосферы общественного порицания подобных поступков.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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