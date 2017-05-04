В поселке Шувелян Хазарского района Баку похищена 15-летняя школьница Гюльнара А. (фамилия девушки не называется по этическим соображениям – прим. авт.).

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, родные Гюльнары обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что ее похитил неизвестный молодой человек.

По заявлению начаты оперативно-розыскные мероприятия, ведется розыск девушки.

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о Гюльнаре, обратиться в Управление полиции Хазарского района Баку, расположенное по адресу: поселок Мардакян, улица Есенина, 132.

Контактный телефон: 454-02-02.

Также можно обратиться в 1-е отделение управления, расположенное в поселке Мардакян на улице Р.Гасымова, 26. Контактный телефон: 454-22-22.

Тимур Рзаев, Э.Т.