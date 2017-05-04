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Общество

Как восстанавливают мозаику на фасаде здания Бакинского славянского университета? – ФОТО 04.05.2017 17:14

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева восстанавливается мозаичное панно на фасаде здания Бакинского славянского университета.

Как сообщает 1news.az, мозаика с изображениями Низами, Мирзы Фатали Ахундова, Насими, Наримана Нариманова и Мехсети Гянджеви будет полностью восстановлена до конца года.

В свою очередь, в Министерстве образования 1news.az заявили, что эскизный проект восстановления фасада здания был подготовлен на основе предложений специалистов Союза художников Азербайджана, Министерства культуры и туризма, Государственной академии художеств.

«В связи с этим в октябре прошлого года по инициативе министерства была создана рабочая комиссия. Комиссия посчитала целесообразным восстановление мозаичного панно на основе созданных в свое время заслуженным художником Эльмазом Гусейновым эскизов, сохранившихся по сей день, а также фото, снятых до ремонта здания», - сказали в Министерстве образования.

Напомним, что судьба мозаики, которая долгие годы украшала здание Бакинского славянского университета, была одной из наиболее обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году.

Несмотря на резкий общественный протест, творение заслуженного художника Азербайджана Эльмаза Гусейнова, которое украшало фасад БСУ с 1972 года, было полностью уничтожено. Сама ректор БСУ Нурлана Алиева в интервью СМИ заявила, что восстановить мозаику невозможно.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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