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Общество

Куда «сбежали» от пешеходов «зебры», ведущие к «Зимнему бульвару»? - ФОТО - КАРТА 04.05.2017 16:55

В Насиминском районе Баку, у Дворца Гейдара Алиева ликвидированы сразу два наземных пешеходных перехода, ведущих к «Зимнему бульвару».

Как сообщает 1news.az, ликвидированы переходы на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Физули и на перекрестке улицы Самеда Вургуна с улицей Шамси Бадалбейли.

Это сделано после того, как между улицами Физули и Ш.Бадалбейли открыли новый разворот для автомобилей, следующих вдоль «Зимнего бульвара» от Бешмяртябя и разворачивающихся в обратном направлении.

В результате пешеходы теперь не могут попасть на «Зимний бульвар» с этих перекрестков. Некоторые, правда, по старой памяти пытаются перейти дорогу по затертым «зебрам», но это очень опасно. Тем более что здесь даже установлен знак «Переход дороги пешеходами запрещен».

Как же теперь попасть пешеходам с этих перекрестков на «Зимний бульвар»?  Есть несколько альтернативных путей. Первый – воспользоваться подземным пешеходным переходом на улице Физули. Он оснащен работающими (что немаловажно) эскалаторами, камерами видеонаблюдения, чист и т.д. Второй путь – воспользоваться «зебрами» у Дворца Гейдара Алиева и бывшей больницы №4. Третий путь – воспользоваться подземным переходом у Дворца Гейдара Алиева (на ул. С.Вургуна, напротив Зимнего бульвара).

Более подробно с нововведениями можно ознакомиться на представленной ниже карте  и по фото.

Тимур Рзаев, Э.Т.  

ФОТО – автора

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