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Общество

Фестиваль воды «Баку-2017» подарил незабываемые моменты жителям Гарадагского района - ФОТО 04.05.2017 04:32

3 мая начавшееся с Каспия путешествие воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» продолжилось в Гарадагском районе.

Грандиозный фестиваль воды, проведенный вечером в Гейдар парке Локбатана, наблюдали тысячи жителей.

Было сообщено, что в течение 10 дней свыше трех тысяч атлетов из более чем 50 исламских стран будут соревноваться в 20 видах спорта. Соревнования, которые продолжатся с 12 по 22 мая, пройдут на 16 современных спортивных площадках Баку. Основная цель проведения Игр исламской солидарности заключается в укреплении духа солидарности и сотрудничества между исламскими странами и развитии связей между мусульманской молодежью.

Затем участники фестиваля посмотрели видеокадры начала путешествия воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», передачи Президентом Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря ребенку. Был показан путь, пройденный каспийской водой.

На сцену были приглашены несущие сосуд с водой из озера Масазыр обладатель золотых медалей чемпионатов мира и Европы по карате Сади Намазов, чемпион мира по боксу Фархад Аджалов, любитель шахмат и рисования Миракрам Багирли.

Выступления танцевальных групп «Мирвари», «Ритмы Азербайджана», ашугов Самира и Али подарили зрителям хорошее настроение. Фестиваль завершился грандиозными водными эффектами и фейерверком.

Заместитель главы Исполнительной власти района Тарана Исмайлова выразила удовлетворение тем, что очередной остановкой путешествия воды, начавшегося с Каспия, стал Гарадаг. «Проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности является еще одним достижением нашей страны, добившейся в последние годы больших успехов. Проведя эти Игры на высоком уровне, Азербайджан продемонстрирует присущие нашей стране богатые традиции мультикультурализма и толерантности не только в исламском, но и во всем мире. Очередная остановка начавшегося с Каспия путешествия воды «Баку-2017» в нашем районе вызывает чувство гордости у каждого жителя Гарадага»,- сказала она.

5 мая очередной остановкой начавшегося с Каспия путешествия воды будет Сумгайыт.

Напомним, что Гарадагский этап начавшегося с Каспия путешествия воды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» стартовал 3 мая взятием воды из Масазырского озера.

Масазырское озеро на Абшероне - одно из восьми «розовых озер» в мире. Его необычный цвет объясняется наличием микроорганизмов в составе воды и соли.

Обладатель золотых медалей чемпионатов мира и Европы по карате Сади Намазов, чемпион мира по боксу Фархад Аджалов, любитель шахмат и рисования Миракрам Багирли наполнили водой из Масазырского озера медный сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились на фестиваль воды в Гарадагском районе. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

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