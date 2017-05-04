Распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева «О награждении отличившихся в сфере предпринимательской деятельности лиц» учредитель Группы компаний AS Group Investment Шахин Мовсумов удостоен медали «Терегги». Представляем вниманию читателей интервью с учредителем AS Group Investment, в котором он рассказывает о своем награждении, стратегических целях в предпринимательстве и планах Группы компаний.

- Отечественные предприниматели удостоились высокой награды Азербайджанского государства, что, безусловно, говорит о том, что сфера предпринимательства в нашей стране достигла определенного уровня развития. Как вы оцениваете подобное отношение государства к представителям бизнеса?

- Да, национальное предпринимательство перешло на новый этап развития. Отечественные предприниматели реализуют проекты различной сложности в строительном секторе, производят продовольственные и непродовольственные товары широкого ассортимента, расширяют перечень оказываемых услуг, предоставляют качественные услуги приезжающим в страну туристам. Созданная в стране благоприятная среда стимулирует развитие предпринимательства, а, как известно, развитие каждой сферы, как и предпринимательства, требует комплексного подхода, в том числе поддержки государства, усовершенствованной законодательной базы, политической и экономической стабильности и так далее. Граждане Азербайджана и отечественный бизнес живут в стабильной стране, к чему мы уже привыкли и благодаря чему у нас есть возможность строить долгосрочные планы.

Первые годы независимости были крайне тяжелыми. Опасность гражданской войны, карабахский конфликт, оккупация 20% нашей территории, политический и экономический кризис стали серьезной угрозой для нашей независимости. Только после возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева была обеспечена политическая и экономическая стабильность, сформирована политическая система, принята Конституция независимого Азербайджана, подписаны «Контракт века» и контракт на разработку газового месторождения «Шахдениз» и таким образом заложен фундамент будущего экономического развития.

Поддержка государства, соответствующая законодательная база, политическая и экономическая стабильность создали благоприятные условия для развития предпринимательства. И в 2003 году была создана Группа компаний AS Group Investment. До сегодняшнего дня AS Group Investment успешно завершила до 40 проектов по строительству жилых и административных зданий, промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов. На предприятиях AS Group Investment производятся бетон, бетонные изделия, железобетонная продукция и армокаркас.

Более 230 единиц строительной техники широко применяется как в проектах Группы, так и других организаций. Из компании, привлекающей инвестиции, мы превратились в компанию, вкладывающую инвестиции. В частности, в 2011 году, расширив географию своей деятельности, мы вложили инвестиции в Грузию.

Дочерняя компания AS Group Investment – AS Georgia, детально изучая грузинский рынок, исследует перспективу создания новых сфер деятельности. На данный момент в AS Group Investment работают более 1000 человек, и тем самым мы вносим свой важный вклад в обеспечение занятости населения. Перечисляя все это, я хочу обозначить долгий путь, который нам удалось пройти за короткий промежуток времени.

Можно с уверенностью сказать, что предприниматели, среди которых также присутствую и я, которых наградил глава государства, добились существенных успехов в своей работе. Пользуясь возможностью, искренне поздравляю всех предпринимателей, удостоенных медали «Терегги».

Азербайджанские предприниматели добились своих успехов благодаря поддержке, заботе и вниманию Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, и награждение представителей сферы предпринимательства медалью «Терегги» является продолжением проводимой в этом направлении целенаправленной политики. Уверен, что медаль «Терегги» станет сильным стимулом для наших будущих успехов.

- Какие, на ваш взгляд, стратегические цели и задачи стоят перед предпринимателями на данный момент?

- На наш взгляд, следующей стратегической целью азербайджанского предпринимательства является производство и экспорт на мировые рынки брендов, которые станут такими же узнаваемыми, как азербайджанская нефть.

Внутри страны созданы все условия для обеспечения устойчивости и развития национального предпринимательства. В 2016 году в целях улучшения жилищных условий граждан, обеспечения строительства в современном архитектурном стиле отвечающих требованиям энергоэффективности и экологически чистых многоквартирных домов при Президенте Азербайджанской Республики было создано Государственное агентство жилищного строительства. Это очень важный шаг как с точки зрения улучшения жилищных условий граждан, так и поддержки строительных компаний.

По линии Национального фонда поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана до сегодняшнего дня более 32 тысяч предпринимателей получили на льготных условиях кредиты на сумму приблизительно 2 млрд манатов.

В 2016 году в налоговой сфере были проведены существенные реформы, значительная часть которых охватывает предпринимательскую деятельность.

Реализуются транспортные проекты Север-Юг и Восток-Запад. Проделанная работа нашла свое отражение и в международных рейтингах. В подготовленном Всемирным экономическим форумом Глобальном рейтинге конкурентоспособности Азербайджан, уступив среди бывших республик СССР только Эстонии и Литве, занял 37-е место. Таким образом, в Азербайджане созданы все условия для продуктивной деятельности. На данном этапе главная задача, стоящая перед предпринимательством, точно проанализировать спрос местного и иностранных рынков и на основе этого производить качественные услуги и продукцию.

- Какая работа в этом направлении ведется в Группе компаний AS Group Investment?

- AS Group Investment в Азербайджане известна своей девелоперской деятельностью. Долгие годы AS Group Investment реализовывает в строительном секторе региона проекты разного профиля, производит строительные материалы.

В 2014 году была успешно завершена первая стадия строительства крупнейшего в регионе жилого комплекса «Дирси», в 2016-м завершено строительство комплекса вилл люкс-класса Villa Siena, а в начале этого года премиум жилого дома Park Residence в Мингячевире.

По сегодняшний день AS Group Investment успешно завершила до 40 проектов, охватывающих строительство жилых и административных зданий, промышленных объектов, а также реализацию инфраструктурных проектов. Во второй половине 2017 года предусмотрена сдача в эксплуатацию Renessans Palace - жилого комплекса премиум-класса. Наравне с этим, производимые на принадлежащем AS Group Investment Евлахском заводе по производству железобетонной продукции бетонные элементы были широко применены в 20 районах, в проектах по закладке водно-канализационных систем, установок по обработке сточных вод. Производимые на наших предприятиях бетонные изделия широко используются в проектах государственного значения.

План стратегического развития AS Group Investment не ограничивается Азербайджаном и Грузией. Детально исследуются рынки недвижимости России, Турции, Ирана, Центральной Азии, Восточной и Центральной Европы, рассматриваются перспективы расширения географии нашей деятельности.

Наравне с географией, AS Group Investment также расширяет сферу своей деятельности. В 2016 году AS Group Investment, расширив свою деятельность, приступила к созданию в поселке Говсан Агропарка по производству, переработке, хранению и экспорту сельхозпродукции. На начальном этапе в Агропарке будут выращиваться помидоры и клубника (в том числе впервые в Азербайджане белая клубника). Произведенная в рамках пилотного проекта продукция уже в ближайшие месяцы выйдет на местные и иностранные рынки. Благоприятные климатические условия Азербайджана, в частности, 230-260 солнечных дней в году, снижают до минимума потребление газа, это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность азербайджанской продукции на иностранных рынках. В этой связи продукцию Агропарка планируется реализовывать на внутренних рынках, а также экспортировать на внешние рынки, в том числе на рынки стран Ближнего Востока, Европейского Союза, России и Казахстана.

Как видно из сказанного, еще многое предстоит сделать. Уверен, что благодаря поддержке главы государства, богатому опыту и кропотливому труду мы решим все стоящие перед нами задачи.

1news.az