По поручению начальника Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенанта Мадата Гулиева Бейдулла Курбанов, родной брат Национального героя Азербайджана Чингиза Курбанова, принят на работу в СГБ.

Как сообщает 1news.az, это стало одним из шагов по исполнению поручения Президента Азербайджана Ильхама Алиева усилить социальную защиту семьи Национального героя Чингиза Гурбанова.

Напомним, что солдат Азербайджанской армии Чингиз Салман оглу Гурбанов погиб 29 декабря 2016 года в ходе предотвращения диверсионно-подрывной деятельности разведгруппы армянских вооруженных сил.

Благодаря мерам, предпринятым соответствующими государственными структурами совместно с международными организациями, согласно поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева тело Чингиза Гурбанова было передано армянской стороной Азербайджану 5 февраля 2017 года.

После состоявшейся в Баку торжественной церемонии прощания, шехид Чингиз Гурбанов 6 февраля был похоронен в родном Гусарском районе.

7 февраля Президент Азербайджана подписал Распоряжение о присвоении рядовому Чингизу Салман оглу Гурбанову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно) за особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и личное мужество, проявленное при выполнении боевого здания.

9 февраля глава государства встретился с членами семьи Чингиза Гурбанова.

Президент Ильхам Алиев также поручил обеспечить семью Чингиза Гурбанова жильем в Баку и Гусаре.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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