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Общество

«Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТО 04.05.2017 15:28

Приморский парк Баку или, как его называют, Бакинский бульвар, год от года растет и преображается.

Сегодня его протяженность составляет уже 16 километров, но жители города условно делят его на «Старый Бульвар», «Бульвар «White City» и «Бульвар Площади Государственного флага». 

В 2008 году, к юбилею (Бульвару, а к тому времени уже Приморскому парку, исполнялось сто лет) сюда были завезены экзотические растения и кустарники: баобабы из Аргентины, высокие оливковые деревья, пальмы, кактусы. 

К слову, «Аллея кактусов», посреди которой еще и гордо возвышалась «Группа мексиканцев», с первого дня появления привлекала внимание не только горожан, но и множества туристов. Достаточно почитать отзывы в интернете и посмотреть фотографии, на которых гости столицы радостно позируют у «Бакинского кусочка Мексики».

Помнится, поначалу у многих вызывала большие сомнения и опасения возможность выживания столь экзотических растений и деревьев в новом для них климате. Однако руководство Приморского парка уверяло, что местные специалисты тщательно изучили их совместимость с нашими природными условиями, учитывая абсолютно все параметры, от кислотности почвы и ее солевой структуры до температуры воздуха в разное время года и силы и направления бакинского ветра. И действительно, капризную бакинскую погоду все «новоселы» Бульвара выдержали с блеском. Тем более что для этого администрация Бульвара приняла все  необходимые меры: теплолюбивые растения на зиму защищали специально сооруженные теплицы.  

Однако специалисты не просчитали главного: поведения некоторых представителей Homo sapiens. 

Посмотрите на эти кадры. Посмотрите и узнайте знакомые инициалы, подписи, вырезанные прямо на листьях почти каждого из растений на плантации кактусов. Понятно, что такого размера и столь диковинных разновидностей кактусов в нашей стране раньше не было, а эти люди  - мы про варваров, изрезавших кактусы, - их не видели, возможно, и по телевизору, не говоря уже о книгах. Но разве где-то написано, что эти несчастные растения опасны для окружающих? Почему их реакция на нечто новое в их жизни проявляется в желании это новое уничтожить? Да еще оставить «подпись» на израненном «теле» растения – мол, смотрите, завидуйте, это сделал я!

Или кто-то рассказал этим непонятным людям (тут вырезано цензурой то, что хотелось написать на самом деле), что в случае написания на кактусе инициалов влюбленных их ждет пышная свадьба и долгая счастливая жизнь? Или их вдохновила случайно услышанная где-то фраза о том, что «нужно оставить после себя след в этой жизни», и они радостно побежали на бульвар оставлять этот самый «след»?..

Мы не знаем ответов на эти вопросы. Но зато знаем, что все, что мы видим, - это самый настоящий вандализм, не говоря уже о бескультурье и дикарстве. Но разве вандализм в нашей стране не подпадает под административное правонарушение с дальнейшим непременным наказанием? 

О том, почему никто из проходящих мимо во время этих сеансов «накактусной живописи» в исполнении «современных дикарей» не  остановил их, не вызвал охрану Бульвара или полицию, мы не спрашиваем. Возможно, им было страшно – все же у этих ребят в руках был некий колюще-режущий предмет. Хотя, отговорка так себе, потому что на каждого дикаря раньше находился тот, кто мог доступным для него языком объяснить, что ТАК делать нельзя!

Но вот администрации Приморского парка мы вопросы решили задать, тем более что Управление Национального парка существует уже 9 лет (оно было создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2008 году, в год столетия Бульвара). И в нем точно есть подразделение, которое призвано следить за состоянием зеленых насаждений, отвечающее за чистоту, а также – главное – охрана!

В Управлении Национального парка нам заявили, что кактусы были изрезаны надписями не сейчас, а несколько лет назад.  

«Это давняя проблема. Разумеется, сделавшие это люди заслуживают однозначного порицания. На Бульваре действует своя служба безопасности, которая контролирует всю территорию, есть и камеры. В целом Бульвар – безопасное место для отдыха и прогулок. Увы, от таких правонарушений никто не застрахован. Но повторимся, это было давно, и виновные в таком отношении к кактусам уже наказаны», - заявили в Управлении.

Что ж, это утешает. Но все же… в заключение хочется привести пример… Чернобыля. Да-да, это не опечатка. Знаете ли вы, что недавно ученые с удивлением обнаружили, что флора и фауна Припяти внезапно пережила «реинкарнацию»: там появились животные, которые долгое время считались исчезающими.  Международная радиоэкологическая лаборатория провела ряд исследований, разместив в лесах Припяти «фотоловушки», и результаты их поразили: отсутствие людей в зоне способствует тому, что там появляются уникальные виды животных и птиц. Получается, человек опаснее радиации.

Впрочем, для того чтобы удостовериться в этом, необязательно ехать в Припять – достаточно пойти на Бульвар, где экзотические растения умирают из-за… «человека разумного» - ну, по крайней  мере, Homo Sapiens переводится именно так. Или эти представители рода человеческого успели «обратно эволюционировать». 

Однако пока еще есть надежда, что их заставят ступить на путь исправления. А также на то, что подобного больше не повторится.

Натали Александрова, Тимур Рзаев

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