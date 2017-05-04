ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТО

Самое страшное, что может случиться с человеком – это столкнуться с серьезной болезнью своего ребенка или родителя, понимая, что ты не можешь ничем помочь.

Эльнура обратилась в нашу редакцию, чтобы рассказать о том, как их счастливую некогда семью настигло большое горе, и попросить помощи у неравнодушных людей.

Уже на протяжении нескольких лет ее мама Алида Алвердиева борется с раком (множественная миелома), регулярно проходя химиотерапию в Центральной клинической больнице города Баку. В 2015 году после четырехмесячного курса химии ее состояние улучшилось, после чего она ежемесячно сдавала анализы и принимала таблетки, чтобы предотвратить повторное проявление болезни.

Однако с конца прошлого года женщина снова почувствовала недомогание, и обследование в Турции показало, что болезнь начала прогрессировать. После такого длительного перерыва, когда, казалось, что жизнь потихоньку стабилизируется, ей приходится возобновить курсы химиотерапии. Но ведь каким бы сильным ни был человек, организм не может с прежней стойкостью вынести такие нагрузки – как в физическом, так и в моральном плане.

По словам дочери, результаты лечения, к сожалению, неутешительны. Лекарства, которые ей приходится повторно принимать, вызывают острые боли в костях, потемнение в глазах, тошноту… В результате врачи, на протяжении всех этих лет занимающиеся лечением Алиды, рекомендовали пройти операцию по трансплантации костного мозга.

Учитывая, что в Азербайджане данную операцию проводят только для детей, больных талассемией, семья связалась с турецкими больницами, которые дали подтверждение запроса. Однако стоимость процедуры оказалась непомерно высока для обычного среднестатистического человека – 50 000 $.

Мы призываем читателей не оставаться равнодушными, пожертвовать финансовые средства, чтобы помочь спасти не просто человеческую жизнь, а в первую очередь жизнь матери, которая является смыслом существования для каждого из нас.

Передать деньги можно, связавшись с детьми Алиды Алвердиевой – дочерью Эльнурой (050 533 20 30) или сыном Эльнуром (050 842 33 30).

Также средства можно перевести на счет, открытый в банке Республика:

380194403246867801

AZE 08630410

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова