Зеленое ожерелье вдоль дорог в Баку

На заседании Кабинета Министров, прошедшем в начале января 2017 года, Президент Азербайджана поставил задачу по озеленению: «В последние несколько лет очень широкий размах в нашей стране приняла кампания по посадке деревьев.

Эту работу необходимо проводить и в нынешнем году. Но считаю, что отныне следует больше сажать не декоративные, а плодовые деревья. Поэтому во всех районах будет продолжаться процесс посадки деревьев в соответствии с климатом. Однако это должно иметь позитивное влияние как на климат, экологию, так и на экономику. Поэтому следует принять соответствующие меры, заготовить саженцы. А туда, где их не хватает, необходимо доставить из-за рубежа, выделить средства на эту работу». Это указание главы государства на местах восприняли с большим пониманием и воодушевлением. И уже во время весенней кампании по озеленению в регионах республики горожане и сельские труженики проявили активность на проходящих субботниках. Наш корреспондент имел возможность наблюдать за ходом этой «зеленой» акции и подготовить материал.

Трудовые коллективы города Сумгайыт каждую субботу выходят на субботники и высаживают не только кустарники, но и плодовые деревья. И в эту субботу по традиции трудовые коллективы предприятий собрались вдоль дороги поселок Джорат — Сумгайыт. На отведенных участках они не только восстановили зеленое ожерелье, но и приняли меры по улучшению почвы, экологическому равновесию. В кампании участвовали сотрудники аппарата Сумгайытской исполнительной власти, государственных учреждений образования, культуры, жилищно-коммунальных контор, промышленных предприятий города.

В городе и в прошлом проходили субботники, участники старались высадить как можно больше деревьев, чтобы очисть воздух от вредных загрязнений и оздоровить экологическую ситуацию. Нынешняя молодежь, продолжая традиции поколений 70—80-х годов прошлого века, также старается украсить город новыми декоративными деревьями и кустарниками, внести свой вклад в оздоровление экологии родного города.

За время акции озеленения ее участники высадили свыше пяти тысяч саженцев ханских чинар, ивы, оливы, олеандра. В течение дня горожане проводили работы по очистке территорий. В ходе весенних субботников намечается высадить свыше ста тысяч молодых саженцев.

По инициативе районной организации партии «Ени Азербайджан» на общегородской субботник, посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, вышли тысячи юношей и девушек. Вдоль дороги, ведущей в Зардабский район, участники весенней кампании высадили около двух тысяч молодых саженцев. Они хорошо осознают значение этих акций, и свое участие в них воспринимают как подарок будущим поколениям.

В Зардабском районе горожане дружно вышли на субботник, в котором приняли участие 500 человек из городских учреждений и организаций. Они высадили три тысячи молодых саженцев по обе стороны дороги Зардаб — Уджары, а также в городе и селах.

— Закладка зеленых насаждений, — говорит житель города Зардаб Алекбер Керимов, — это добрая традиция, ее мы проводим ежегодно. Мы сознательно принимаем участие в этих акциях, чтобы оздоровить нашу экологию, быть ближе к природе.

С ним соглашаются заместитель главы Исполнительной власти Зардабского района Парвин Махмудова, житель города Орудж Рустамов, потому что зеленые насаждения — это прежде всего здоровье жителей района и гостей, которые посещают этот край.

— В сегодняшней акции, — говорит Парвин Махмудова, — участники «зеленой» акции высадили сосны, ивы и различные фруктовые саженцы. Активность проявили не только горожане, но и сельские жители.

В прошлом году в Зардабе горожане высадили 30 тысяч саженцев, а в нынешнем году их количество возросло до 40 тысяч.

В Нахчыване также провели озеленение и заложили фруктовые сады в ходе прошедших субботников. В этой акции принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. В ходе субботников, прошедших в предыдущие годы, на территории водохранилища Узуноба площадью в 20 гектаров нахчыванцы заложили защитную зеленую полосу. В нынешнем году коллективы Верховного Меджлиса, Министерства экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики на территории свыше одного гектара высадили примерно тысячи различных фруктовых саженцев. В садах будет установлена система капельного орошения, в соответствии с агротехническими правилами будут проводиться работы по культивации.

В день субботника на земельном участке площадью 30 гектаров участники «зеленой» акции высадили 17 тысяч 620 фруктовых и лесных деревьев, 95 тысяч виноградных саженцев.

Весенняя акция будет продолжена. И зашумят молодой листвою молодые саженцы фруктовых деревьев.

Зейтулла ДЖАББАРОВ