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Общество

Ноу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТО 04.05.2017 14:58

Впервые в Азербайджане в ходе вступительных экзаменов, проведенных 30 апреля, было выявлено невиданное мошенничество.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, абитуриент пронес в здание, где проходил экзамен, специальную микрокамеру, вмонтированную в пуговицу его жилета.

Кроме того, им в этом же здании в сливном бачке в туалете были спрятаны телефоны.

Целью абитуриента было заснять на видео вопросник  и посредством беспроводных наушников заполнить карту ответов, воспользовавшись помощью со стороны.

Мошенничество абитуриента было выявлено, когда он намеревался забрать спрятанные в туалете мобильные телефоны.

Следует отметить, что в целом у абитуриентов было обнаружено около 130 мобильных телефонов, технических средств и многочисленных вспомогательных учебных материалов. Эти абитуриенты были отстранены от экзамена.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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