Ноу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТО

Впервые в Азербайджане в ходе вступительных экзаменов, проведенных 30 апреля, было выявлено невиданное мошенничество.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, абитуриент пронес в здание, где проходил экзамен, специальную микрокамеру, вмонтированную в пуговицу его жилета.
Кроме того, им в этом же здании в сливном бачке в туалете были спрятаны телефоны.
Целью абитуриента было заснять на видео вопросник и посредством беспроводных наушников заполнить карту ответов, воспользовавшись помощью со стороны.
Мошенничество абитуриента было выявлено, когда он намеревался забрать спрятанные в туалете мобильные телефоны.
Следует отметить, что в целом у абитуриентов было обнаружено около 130 мобильных телефонов, технических средств и многочисленных вспомогательных учебных материалов. Эти абитуриенты были отстранены от экзамена.
Эльшан Рустамов, Г.Р.