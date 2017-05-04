Азербайджан применит новые методы защиты фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности своего народа

Обычно, под интеллектуальной собственностью подразумевается некий продукт интеллектуального труда, на который автор имеет право собственности.

Продукт этот может быть книгой, научным трудом, изобретением, базой данных компьютерных программ и самими программами, информационными сборниками, — всем тем, что придумал человек.

Однако под это понятие подпадают также предметы, формирующие в целом культурное национальное наследие и всего народа, то есть все то, что было создано его представителями на протяжении всей истории.

И здесь в самую пору поговорить об азербайджанском фольклоре, содержащем элементы культурных традиций прошлого и настоящего нашего великого народа.

Ведь без прошлого, как известно, нет и будущего, и в данном случае, как бы банально не звучали эти слова, но они как никогда правдиво отражают суть вещей. А свое прошлое, а тем более будущее, мы должны защитить во чтобы то ни стало. Тем более, что есть от кого…

Который уж год армяне нагло присваивают продукты интеллектуальной собственности азербайджанского народа. Достаточно вспомнить нашумевшие истории с азербайджанскими лавашом и саджем, музыкальными инструментами таром и сазом и другими, не говоря уже о повсеместной краже наших песен. Чего стоит наглое заявление об арменизации популярной азербайджанской народной песни «Сары гялин». И если исходить из заявлений армянских псевдоученых, то получается, что этот народ чуть ли не является родоначальником всех людей на Земле. А ведь это не шутка, и такие утверждения со стороны наших соседей действительно звучат…

Как бороться с этим бесстыжим посягательством на культурное наследие Азербайджана?

Обсуждению данного вопроса и была посвящена конференция «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки» прошедшая 26 апреля нынешнего года в отеле «Мариотт». Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню книги и авторских прав и Международному дню интеллектуальной собственности, которые мировое сообщество ежегодно отмечает, соответственно, 23-го и 26-го апреля.

В ходе конференции, посвященной, как и следует из названия, разоблачению лжи, порождаемой армянской пропагандистской машиной, азербай-джанские ученые привели убедительные доказательства того, что современные армяне (хаи) не имеют ничего общего с географической местностью Армения, расположенной на территории Южного Кавказа.

Но прежде чем раскрыть приведенные мысли, внесем ясность в вопрос о том, как фальсификации армянских псевдоученых связаны с азербайджанским фольклором, вопросами интеллектуальной собственности или авторских прав, и почему именно организатором мероприятия выступило Государственное агентство по авторским правам Азербайджана.

По словам председателя Государственного агентства по авторским правам Азербайджана Кямрана Иманова, работу по фальсификации истории армянскими учеными можно поделить на несколько этапов.

Поначалу армяне попытались оправдать свои территориальные претензии к Турции. Второй этап продолжался до 40-х годов прошлого века. В большинстве опубликованных в тот период работ говорилось о том, что хайские армяне выходцы с Балкан. Таким образом проживающие в СССР представители этого народа считали себя фактически колонией некоего балканского сообщества армян. Третий этап пришелся, примерно, на середину XX века и породил новые байки о балканском происхождении армян. Армянские ученые-фантазеры сделали смешную попытку привязать армян к народу хаяс, проживающему у Черного моря, и часто использовали такие слова как «армин». Появились байки об армянском Урарту. Мол, армяне, якобы проживали на этих землях еще раньше государства Урарту и имели собственную, более древнюю цивилизацию. Тем самым в сознание общественности закладывалась мысль о том, что население Урарту и есть древние армяне. Тогда у армян появились новые территориальные претензии не только на земли Турции, но и всего Кавказа. Более того, в своей лжи армяне превзошли самих себя и беззастенчиво заявили, что на территории современной Армении существовало их древнее Айраратское царство. Даже набросали даже карты некоей Армянской империи, которая якобы была на всем Кавказе.

По словам К.Иманова, последний четвертый этап армянских фальсификаций включает советский и постсоветский периоды и отмечен расцветом псевдонаучной мысли и лжи, но часто самое неприятное — ростом их влияния на мировую общественность. Именно на этот период и пришелся захват армянами части территории Азербайджана. И в результате мы сегодня имеем обманутого собственными учеными нерадивого, соседа свято верящего в то, что этногенез хаев был сформирован еще во втором тысячелетии до нашей эры.

Такая политика обмана и измышлений имеет вполне реальную цель: расширить территорию современной Армении до границ мифического государства, которое сами же армянские историки и придумали. Чего стоят измышления того же историка-фантаста Айвазяна, который писал, что Урарту и есть Армения и ее границы простирались чуть ли не до Китая.

Хотелось бы подчеркнуть, что все это происходит в тот период, когда видные азербайджанские ученые открыто доказывают обратное. Причем в своей работе К.Иманов, ссылается на труды историков древности — Страбона, Ксенофонта и других, к которым апеллируют и армянские псевдоученые. Однако они почему-то читают эти труды как-то по-армянски, не замечая истин.

Следует отметить, что до первой половины ХХ века Азербайджан снисходительно относился к подобным кражам армян и воспринимал их как безобидное заимствование соседей, — отметил глава Госагентства по авторским правам К.Иманов. — Армяне же свои действия объясняли близостью культуры. Но сейчас вопрос стоит иначе. Они отказываются от того, что все эти элементы нашей культуры ими были просто нагло украдены. Азербайджан участвует в соответствующих комитетах Всемирной организации интеллектуальной собственности, и, если армяне что-то у нас крадут, то Госагентство по авторским правам всегда выражает протест и обращается в организацию с тем, чтобы зарегистрировать протест.

Но поскольку нет международного договора, то невозможно предъявлять и юридические претензии. И потому очень важно, чтобы Всемирная организация интеллектуальной собственности, наконец, приняла тексты договоров, которые охраняют народные фольклоры. И здесь проблема в том, что крупные зарубежные компании, как правило, используют элементы фольклора народов, которые имеют древние традиции, в коммерческих целях. Благодаря фольклору создаются новые произведения, отдельные их элементы используются в произведениях прикладного искусства и т.д. То есть это вопрос бизнеса, и поскольку фольклоры в мировом масштабе не охраняются, то никто, соответственно, не может предъявить никаких других претензий, кроме моральных. Но, думаю, в течение года или двух такой договор Всемирной организацией интеллектуальной собственности все же будет принят».

Однако, как оказалось, есть сторонники и более радикальных методов борьбы с кражей армянами азербайджанских продуктов интеллектуальной собственности. К примеру, советник по вопросам спорта Азербайджанской государственной академии физической культуры, профессор Дильман Гулиев считает, что назрело время, когда наша страна может обратиться в Международный суд ООН или Гаагский трибунал.

При этом он не исключил вероятность того, чтобы обсудить эти вопросы с самими армянами и за круглым столом доказать им абсурдность их утверждений и претензий на азербайджанскую историю и фольклор.

В свою очередь профессор Медицинского университета Фахраддин Мамедов предложил разослать во все посольства Азербайджана в зарубежных государствах тексты выступлений на конференции «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки» с тем, чтобы они распространялись там представителями азербайджанской диаспоры.

А эксперт Госагентства по авторским правам Эльшад Алили предложил подключить к данному вопросу и неправительственные организации. «Силами только лишь одной какой-либо государственной структуры вопрос не решить, — сказал он. — Необходима максимальная консолидация усилий как неправительственных, общественных организаций, так и соответствующих госведомств Азербайджана. Армяне выделяют большие средства на продвижение своей дезинформации, публикуют книги на русском и других языках. Аналогичную тактику должны применять и мы, но сделать это можно будет только при соответствующей государственной финансовой поддержке».

В завершение отметим, что свою ложь армяне публикуют в школьных учебниках и энциклопедиях, которые затем размещают в Интернете и таким образом внедряют эти вещи в сознание людей, которые, возможно, и не искали в мировой сети информации об армянах. И после того как люди, далекие от вопросов армяно-азербайджанского конфликта и не знакомые с политикой армянского государства, верят в эту ложь, им очень сложно объяснить, что армянам выгодно приписывать себе историю более древнего народа и тем самым, оправдывать захватническую политику и территориальные претензии на земли Азербайджана. Это дает армянам моральное успокоение и позволяет им представить себя в порядочном свете. Даже будучи агрессорами и ворами нашей истории, фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности

азербайджанского народа.

P.S.

Статья написана в рамках журналистского конкурса на тему «Культурная, экономическая и юридическая значимость авторских прав и прав на другую интеллектуальную собственность в информационном обществе», объявленного совместно Государственным агентством по авторским правам и Фондом государственного содействия развитию СМИ при Президенте Азербайджанской Республики.

Рауф НАСИРОВ