В центре Баку сотрудники полиции спасли женщин, предотвратив групповой суицид

На улице Низами (известной как «Торговая») в Насиминском районе Баку сотрудники полиции спасли женщин от угрожавшего им мужчины, предотвратив групповой суицид.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сержанты полиции Расим Шахгельдиев и Ровшан Миралекберов, находясь на службе, увидели, как одна из трех находившихся на балконе второго этажа женщин бросилась вниз.

Сотрудники полиции подошли к квартире, где задержали жителя Шабранского района республики Яшара Асадова, который металлической трубой пытался взломать дверь в квартиру, и спасли двух других женщин от суицида.

Я.Асадов был передан сотрудникам 22-го отделения полиции. Бросившаяся с балкона жительница Габалинского района Кенуль Амирасланова доставлена в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.