USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
Общество

5 мая в Баку и на Абшероне тепло и в основном без осадков 04.05.2017 14:35

В пятницу, 5 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, днем преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами возможен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +11 до +14, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью от +12 до +14, днем - от +22 до +23 градусов.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 5 мая возможны дожди с грозами, местами осадки будут интенсивными, вплоть до выпадения града. Ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +22 до +27. В горах ночью - от +4 до +9, днем – от +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что до 7 мая на территории Абшеронского полуострова сохранится умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

220количество просмотров
«Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТО
Зеленое ожерелье вдоль дорог в Баку
ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТО

Самое страшное, что может случиться с человеком – это столкнуться с серьезной болезнью своего ребенка или родителя, понимая, что ты не можешь ничем помочь
Ноу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТО
Азербайджан применит новые методы защиты фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности своего народа
В центре Баку сотрудники полиции спасли женщин, предотвратив групповой суицид

На улице Низами (известной как «Торговая») в Насиминском районе Баку сотрудники полиции спасли женщин от угрожавшего им мужчины, предотвратив групповой суицид
5 мая в Баку и на Абшероне тепло и в основном без осадков
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОКанье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТО«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОАвтор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕОПо поручению Президента Азербайджана восстанавливается фасад здания Бакинского славянского университетаРеализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТОНа российской базе в Гюмри новое ЧП: один военный пропал, другого зарезалиБрэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТОВ США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые - ФОТОВ Китае появились игровые автоматы с живыми котятами - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая15:35 Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО15:33 Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел15:28 «Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТО15:21 Дугин: Некоторые силы заинтересованы в сохранении напряженности между Азербайджаном и Арменией15:10 Зеленое ожерелье вдоль дорог в Баку15:02 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТО14:58 Ноу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТО14:51 Азербайджан применит новые методы защиты фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности своего народа14:46 52-летняя Моника Беллуччи продолжает обнажаться для глянца – ФОТО14:41 В России готовят аналог грин-карты14:38 В центре Баку сотрудники полиции спасли женщин, предотвратив групповой суицид14:35 5 мая в Баку и на Абшероне тепло и в основном без осадков14:33 Эрдоган: Путин обещал изучить фотографии российских военных вместе с курдскими бойцами в Сирии14:32 Стали известны сроки формирования нового правительства Армении14:31 Месседж исламской солидарности