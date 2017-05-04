5 мая в Баку и на Абшероне тепло и в основном без осадков

В пятницу, 5 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, днем преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами возможен кратковременный дождь. Будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +11 до +14, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью от +12 до +14, днем - от +22 до +23 градусов.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 5 мая возможны дожди с грозами, местами осадки будут интенсивными, вплоть до выпадения града. Ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +22 до +27. В горах ночью - от +4 до +9, днем – от +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что до 7 мая на территории Абшеронского полуострова сохранится умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.