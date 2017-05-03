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Общество

Баку – один из наиболее популярных городов СНГ среди российских туристов 03.05.2017 13:18

Баку вошел в десятку наиболее популярных направлений для отдыха на пространстве СНГ среди российских туристов на майские праздники в этом году.

По версии аналитического агентства ТурСтат, Баку занимает 4-ю строчку рейтинга, уступая лишь Минску (1-е место), Тбилиси (2-е место) и Алматы (3-е место).

Также среди популярных направлений названы Астана, Ереван, Киев, Ташкент, Бишкек и Кишинев. Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей.

По данным ТурСтат, в Баку российские туристы приезжают в среднем на 3,5 дня и платят за проживание в отеле 3,3 тыс. рублей в сутки (около $60). Какое именно число туристов из РФ ожидаются в Баку на период майских праздников, агентство не отмечает.

Дольше всего российские путешественники задерживаются в Алматы – в среднем 4,5-5 дней, тратя на проживание в сутки 3,5 тыс. рублей (также порядка $60). Дешевле всего проживание обойдется в Бишкеке и Кишиневе – порядка 2 тыс. рублей в сутки ($35).

Елена Остапенко, Э.Т.

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