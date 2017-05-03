8 мая будет полностью закрыта для движения транспорта дорога от «10-го заводского круга» (у дорожной развязки близ бывшего Ramstore) по проспекту Гейдара Алиева в направлении аэропорта вплоть до Сабунчинского круга.

Как передает 1news.az, об этом АПА сообщил глава отдела по связям с общественностью Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции, полковник Вагиф Асадов.

Он отметил, что в связи с проведением IV Игр исламской солидарности в этот день будет дан старт тренировочным занятиям.

«Движение на этой дороге будет ограничено с дневных до вечерних часов», - сказал В.Асадов.

Ялчин Алиев, Э.Т.