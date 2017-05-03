В мире ведущие деятели сферы образования особо отмечают, что повышение качества образования влияет на демократическое развитие страны, улучшение благосостояния граждан, сохранение национальных ценностей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров, выступая на мероприятии, посвященном награждению победителей конкурса «Самая лучшая презентация», приуроченного к 94-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, вовсе не случайным является тот факт, что ООН объявила 21 век веком образования.

«В новом веке, сегодня роль образования как никогда актуальна и является залогом устойчивого развития», - сказал он.

Министр указал, что часть работы, проводимой в сфере образования, направлена на формирование современного образа мышления у молодежи, привлечение их к исследовательской деятельности.

М.Джаббаров указал, что главным в обучении детей начальных классов должно быть развитие у них логического мышления.

«Необходимо уделить особое внимание обучению иностранным языкам, увеличить часы преподавания иностранного языка», - сказал он, отметив важность владения учащимися несколькими языками.

Конкурс среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ был организован Министерством образования, Фондом Гейдара Алиева, правящей партией «Ени Азербайджан» (ПЕА), Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Республиканским комитетом свободных профсоюзов работников образования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.