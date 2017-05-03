На основании постановления Президиума НАНА о выборах, научными и высшими учебными заведениями были выдвинуты 29 кандидатов в действительные члены и 143 кандидата – в члены-корреспонденты НАНА.
Как сообщили в НАНА, на общем заседании академии, состоявшемся 2 мая 2017 года, действительными членами и членами-корреспондентами НАНА избраны следующие ученые:
Действительные члены НАНА
|
|
Фамилия, имя, отчество
|
Специальность
|
1
|
Mамедов Юсиф Абульфат оглу
|
|
2
|
Mамедов Назим Тимур оглу
|
|
3
|
Нахмедов Энвер Пирверди оглу
|
|
4
|
Mеджидов Аждар Акбер оглу
|
Химическая кинетика и катализ
|
5
|
Фейзуллаев Акпер Акпер оглу
|
Нефтегазовая геология
|
6
|
Гурбанов Фазиль Самед оглу
|
|
7
|
Али-заде Валида Mовсум гызы
|
|
8
|
Пашаева Наргиз Ариф гызы
|
|
9
|
Иманов Mухтар Kязым оглу
|
|
10
|
Джафаров Низами Гулу оглу
|
|
11
|
Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу
|
|
12
|
Сафарова Земфира Юсиф гызы
|
|
13
|
Axундова Наргиз Чингиз гызы
|
История
|
14
|
Maхмудов Ягуб Микаил оглу
|
|
15
|
Mустафаев Шахин Меджид оглу
|
|
16
|
Бахшалиева Говхар Бахшали гызы
|
Члены-корреспонденты НАНА
|
|
Фамилия, имя, отчество
|
Специальность
|
1
|
Mарданов Мисир Джумаил оглу
|
|
2
|
Meхдиева Салима Ибрагим гызы
|
|
3
|
Садыхов Аминага Бахман оглу
|
Компьютерные науки
|
4
|
Ибрагимов Вагиф Рза оглу
|
Компьютерные науки
|
5
|
Aлигулиев Рамиз Мухаммед оглу
|
|
6
|
Mамедова Масума Гусейн гызы
|
|
7
|
Исмайлов Исмаил Махмуд оглу
|
|
8
|
Самедов Огтай Абил оглу
|
Радиационное материаловедение
|
9
|
Гасымов Oгтай Kязым оглу
|
|
10
|
Зейналов Эльдар Бахадур оглу
|
Химическая кинетика и катализ
|
11
|
Алиев Тофиг Аббасали оглу
|
Химия (Нахчыванское отделение НАНА)
|
12
|
Гусейнов Дадаш Ага-Джавад оглу
|
Нефтегазовая геология
|
13
|
Гасымов Эльмар Мустафа оглу
|
|
14
|
Mусаев Алишир Вейс оглу
|
|
15
|
Maмедов Ариф Мамедович
|
|
16
|
Гулиев Аловсат Гюлюш оглу
|
Aграрные науки
|
17
|
Новрузов Вагиф Сейфаддин оглу
|
Ботаника (Гянджинское отделение НАНА)
|
18
|
Aраслы Нушаба Гамид гызы
|
|
19
|
Mустафаев Teхран Алишан оглу
|
|
20
|
Алиев Кямран Имран оглу
|
|
21
|
Ализаде Фирангиз Алиага гызы
|
|
22
|
Гасымлы Муса Джафар оглу
|
|
23
|
Иманов Горхмаз Джахангир оглу
|
|
24
|
Буньядзаде Кенюль Юсиф гызы
|
|
25
|
Гасанли Орудж Гафар оглу
|
Психология (Нахчыванское отделение НАНА)