На основании постановления Президиума НАНА о выборах, научными и высшими учебными заведениями были выдвинуты 29 кандидатов в действительные члены и 143 кандидата – в члены-корреспонденты НАНА.

Как сообщили в НАНА, на общем заседании академии, состоявшемся 2 мая 2017 года, действительными членами и членами-корреспондентами НАНА избраны следующие ученые:

Действительные члены НАНА

Фамилия, имя, отчество Специальность 1 Mамедов Юсиф Абульфат оглу 2 Mамедов Назим Тимур оглу 3 Нахмедов Энвер Пирверди оглу 4 Mеджидов Аждар Акбер оглу Химическая кинетика и катализ 5 Фейзуллаев Акпер Акпер оглу Нефтегазовая геология 6 Гурбанов Фазиль Самед оглу 7 Али-заде Валида Mовсум гызы 8 Пашаева Наргиз Ариф гызы 9 Иманов Mухтар Kязым оглу 10 Джафаров Низами Гулу оглу 11 Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу 12 Сафарова Земфира Юсиф гызы 13 Axундова Наргиз Чингиз гызы История 14 Maхмудов Ягуб Микаил оглу 15 Mустафаев Шахин Меджид оглу 16 Бахшалиева Говхар Бахшали гызы

Члены-корреспонденты НАНА