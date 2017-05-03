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Общество

Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана представляет итоги выборов в членство НАНА 03.05.2017 00:54

На основании постановления Президиума НАНА о выборах, научными и высшими учебными заведениями были выдвинуты 29 кандидатов в действительные члены и 143 кандидата – в члены-корреспонденты НАНА.

Как сообщили в НАНА, на общем заседании академии, состоявшемся 2 мая 2017 года, действительными членами и членами-корреспондентами НАНА избраны следующие ученые:

                                  Действительные члены НАНА

 

Фамилия, имя, отчество

Специальность

1

Mамедов Юсиф Абульфат оглу
  •  

2

Mамедов Назим Тимур оглу
  •  

3

Нахмедов Энвер Пирверди оглу
  •  

4

Mеджидов Аждар Акбер оглу

Химическая кинетика и катализ

5

Фейзуллаев Акпер Акпер оглу

Нефтегазовая геология

6

Гурбанов Фазиль Самед оглу
  •  

7

Али-заде Валида Mовсум гызы
  •  

8

Пашаева Наргиз Ариф гызы
  •  

9

Иманов Mухтар Kязым оглу
  •  

10

Джафаров Низами Гулу оглу
  •  

11

Нагисойлу Мохсун Зеллабдин оглу
  •  

12

Сафарова Земфира Юсиф гызы 
  •  

13

Axундова Наргиз Чингиз гызы

История

14

Maхмудов Ягуб Микаил оглу
  •  

15

Mустафаев Шахин Меджид оглу
  •  

16

Бахшалиева Говхар Бахшали гызы
  •  

Члены-корреспонденты НАНА

 

 

Фамилия, имя, отчество

Специальность

1

Mарданов Мисир Джумаил оглу
  •  

2

Meхдиева Салима Ибрагим гызы
  •  

3

Садыхов Аминага Бахман оглу

Компьютерные науки

4

Ибрагимов Вагиф Рза оглу

Компьютерные науки

5

Aлигулиев Рамиз Мухаммед оглу
  •  

6

Mамедова Масума Гусейн гызы
  •  

7

Исмайлов Исмаил Махмуд оглу
  •  

8

Самедов Огтай Абил оглу

Радиационное материаловедение

9

Гасымов Oгтай Kязым оглу
  •  

10

Зейналов Эльдар Бахадур оглу

Химическая кинетика и катализ

11

Алиев Тофиг Аббасали оглу

Химия (Нахчыванское отделение НАНА)

12

Гусейнов Дадаш Ага-Джавад оглу 

Нефтегазовая геология

13

Гасымов Эльмар Мустафа оглу
  •  

14

Mусаев Алишир Вейс оглу
  •  

15

Maмедов Ариф Мамедович
  •  

16

Гулиев Аловсат Гюлюш оглу

Aграрные науки

17

Новрузов Вагиф Сейфаддин оглу

Ботаника (Гянджинское отделение НАНА)

18

Aраслы Нушаба Гамид гызы
  •  

19

Mустафаев Teхран Алишан оглу
  •  

20

Алиев Кямран Имран оглу
  •  

21

Ализаде Фирангиз Алиага гызы
  •  

22

Гасымлы Муса Джафар оглу
  •  

23

Иманов Горхмаз Джахангир оглу
  •  

24

Буньядзаде Кенюль Юсиф гызы
  •  

25

Гасанли Орудж Гафар оглу

Психология (Нахчыванское отделение НАНА)

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