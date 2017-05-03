В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) начала свою работу 5-я научно-техническая студенческая конференция, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По сообщению пресс-службы БВШН, в конференции принимают участие руководство, профессорско-преподавательский состав данного вуза, представители компаний SOCAR, BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton, Confidence Capital и других транснациональных компаний.

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что 5-я научно-техническая студенческая конференция посвящена 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и это - знак глубочайшего уважения и почтения к личности и памяти великого человека. Ректор подчеркнул, что результатом успешной государственной политики в области науки и образования стало более активное вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Говоря о важной роли науки и образования в обществе, Эльмар Гасымов рассказал о работе, которая проводится Высшей школой для развития этой сферы, и достигнутых успехах. Затем ректор проинформировал об официальном открытии 1 мая нового кампуса БВШН. Он напомнил, что БВШН была создана как структура SOCAR на основании Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года. Э.Гасымов также подчеркнул, что главной целью основания Высшей школы стала подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих английским языком и обладающих современными знаниями и широким кругозором.

Выступивший затем начальник отдела науки и техники SOCAR Назим Велиев говорил о заботе и внимании со стороны руководства страны, которыми окружена в стране молодежь.

«Успешная государственная политика в области образования, - сказал он, - стала основой для активного привлечения молодых кадров в сферу науки и образования».

Начальник управления по тренингам, образованию и сертификации SOCAR Фуад Сулейманов, в свою очередь, отметил, что БВШН готовит специалистов высокого уровня для различных отраслей экономики, которые в будущем будут работать в самых престижных транснациональных компаниях. Он также подчеркнул, что проводимая по инициативе Высшей школы научно-техническая студенческая конференция призвана способствовать повышению уровня знаний молодежи и достижению ими успехов в дальнейшей научной деятельности.

Выступая на открытии, представители компаний выразили благодарность руководству БВШН за проведение конференции и высоко оценили сотрудничество с Высшей школой в области подготовки квалифицированных национальных кадров.

Для обсуждения на первом пленарном заседании были отобраны и заслушаны четыре доклада - «Использование адаптивных фильтров для повышения контроля качества», «Уменьшение давления смешиваемости для закачивания в пласт углекислого газа», «Воздушно-солнечные панели» и «Внедрение и использование солнечных панелей, имитирующих дерево».

На конференции, которая продолжит свою работу в секциях, планируется заслушать 53 доклада: восемь – в секции «Нефтегазовая инженерия», 18 – в секции «Химическая инженерия», 14 – в секции «Физика и математика», девять – в секции «Инженерия автоматизации процессов». В целом с докладами выступят 55 студентов.

На заключительном заседании конференции авторы лучших работ будут награждены сертификатами и подарками от БВШН, а остальные докладчики получат поощрительные призы от компаний BP, Statoil, Total, Emerson Process Management, ABB, Avandsis Group, Halliburton и Confidence Capital.

Основными целями конференции являются выявление наиболее талантливых и способных студентов и совершенствование их навыков для реализации научных проектов в будущем.

5-я научно-техническая студенческая конференция завершится 4 мая.

Ялчин Алиев, Э.Т.