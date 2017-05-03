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Общество

В Терминале общественного транспорта ведутся завершающие работы 03.05.2017 12:06

Последние завершающие работы ведутся в Терминале общественного транспорта, который во время церемоний открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности будет использоваться для доставки и перевозки зрителей, имеющих билеты, до Бакинского Олимпийского стадиона.

Об этом сообщается на сайте Бакинского транспортного агентства (БТА).

В сообщении отмечается, что на дороге, соединяющей Бакинский Олимпийский стадион с Терминалом общественного транспорта, устанавливаются указатели и информационные табло.

Отметим, что во время открытия и закрытия Игр зрители будут доставляться в Терминал экспресс-линиями с трех направлений - со станций метро «20 Января», «Гянджлик» и «Гара Гараев», куда их доставят  и по окончании данных церемоний. Перевозка зрителей во время открытия и закрытия будет бесплатной. В связи с этим БТА провело встречи и достигло договоренности с соответствующими перевозчиками.

Для организации 3-х экспресс-линий будут привлечены 228 автобусов. При необходимости в резерве будет держаться еще 90 автобусов. В дни открытия и закрытия Игр с целью управления пунктом доставки 3-х экспресс-линий Бакинское транспортное агентство и Бакинский метрополитен будут координировать свою работу и работать до позднего времени.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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