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Общество

Мадат Гулиев: Гейдар Алиев предотвратил распад Азербайджана 03.05.2017 11:49

Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание подготовке национальных кадров для органов государственной безопасности Азербайджана.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев, выступая на общереспубликанской конференции «Гейдар Алиев – первый азербайджанский генерал в органах государственной безопасности».

В своем выступлении он подчеркнул, что и в годы руководства республикой, и в годы работы в Москве Гейдар Алиев проводил огромную работу для всестороннего развития Азербайджана.

«Гейдар Алиев после прихода к власти  в 90-х годах предотвратил распад Азербайджана. Масштабная позитивная работа Гейдара Алиева известна всему азербайджанскому народу. Изучая великое наследие Гейдара Алиева, его идеи, молодежь должна использовать их, ведь на ее плечи ложится ответственность за будущее развитие страны», - подчеркнул М.Гулиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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