3 мая в Центре Гейдара Алиева состоялся научно-практический семинар на тему «Гейдар Алиев и оборона границ Азербайджана».

Как сообщает 1news.az, открывший мероприятие директор центра Анар Алекперов отметил, что семинар посвящен 94-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Было отмечено, что проекту «Наследие Гейдара Алиева: научно-практические семинары» был дан старт 10 декабря 2014 года.

«Семинары, проводимые в регулярном порядке на различные темы, представляют особое значение с точки зрения изучения наследия Гейдара Алиева, роли Общенационального лидера в развитии всех сфер в стране, в деле воспитания молодого поколения в патриотическом духе», - отметил А.Алекперов.

Выступивший на семинаре начальник Государственной пограничной службы, командующий погранвойсками генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что создание, формирование и достижение современного уровня пограничной службой непосредственным образом связано с именем Общенационального лидера.

По его словам, основа успехов, достигнутых в сфере обеспечения безопасности границ в период восстановления Азербайджаном своей независимости, опирается на активную деятельность Гейдара Алиева, начатую в 60-х годах XX века.

«В период СССР Гейдар Алиев особенно чувствительно относился к вопросам подготовки пограничных и военных кадров. И это отношение опиралось на дальновидность, рассчитанную на независимость Азербайджана», - сказал начальник Государственной погранслужбы.

Р.Д., И.А.