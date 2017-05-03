Институт права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) содействовал изданию книги о фальсификациях и уничтожении культурного наследия Азербайджана на территории оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

Книга под названием «Ущерб, нанесенный Арменией историко-культурным памятникам Азербайджана» подготовлена на основе архивных материалов и проливает свет на неизвестные на сегодняшний день факты армянского вандализма, совершенного в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на сайте Института права и прав человека НАНА, автор публикации – сотрудник Института права и прав человека Фаиг Исмайлов, возглавляющий также Общественное объединение «Организация защиты исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана».

Публикация получила свет при поддержке Института права и прав человека НАНА, Международного фонда тюркской культуры и наследия, а также Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

В книге приводятся исторические данные о том, как армянские националисты претворяли в жизнь идею создания «Великой Армении», предъявляя территориальные претензии соседним государствам и не гнушаясь этническими чистками.

На оккупированных территориях Азербайджана армянское руководство последовательно либо уничтожает объекты азербайджанского культурного наследия, либо фальсифицирует их под армянские.

Среди таких объектов Фаиг Исмайлов отмечает недвижимые памятники истории и культуры, ансамбли и комплексы зданий и сооружений, градостроительные формирования, историко-культурные ландшафты, произведения монументального искусства, памятные места, представляющие историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Директор Института права и прав человека НАНА, депутат Айтен Мустафазаде в своем обращении к читателям подчеркнула, что издание книги «Ущерб, нанесенный Арменией историко-культурным памятникам Азербайджана» - один из череды шагов, направленных на доведение до общественности исторической правды о нагорно-карабахском конфликте, а также вандализме армянской стороны на оккупированных землях.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева в своем предисловии к книге подчеркнула, что книга Фаига Исмайлова отличается глубоким, детальным и развернутым исследованием историко-культурных памятников Нагорного Карабаха.

В книге также приводятся исторические факты многоступенчатого процесса переселения армян на Южный Кавказ, растянувшегося на многие столетия. Результатом переселенческой политики стало интенсивное заселение армянами западных районов Азербайджана, а именно Карабаха, а также принудительная григоринизация и арменизация населения данной территории.

Приведенные в книге данные говорят о том, что в результате армянской агрессии территории, экологии и населению Азербайджана был нанесен экономический и моральный ущерб на общую сумму свыше 400 млрд. долларов.

Подчеркивается, что Азербайджан имеет право на получение компенсации за нанесенный ущерб в рамках существующих международно-правовых механизмов.

Елена Остапенко, И.А.