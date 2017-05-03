Дугин: Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира

Русские в Азербайджане чувствуют себя намного свободнее, чем во многих других регионах мира.

Об этом, как передает 1news.az, заявил «Интерфакс-Азербайджан» российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.

«В Азербайджане очень большая, компактная, сильная и самосознательная, очень лояльная стране проживания русская диаспора», - сказал А.Дугин.

Он отметил, что русская община Азербайджана является самой многочисленной на Южном Кавказе.

«Она самая большая на Южном Кавказе. Это тоже удивительно. Почему русская диаспора представляет собой в Азербайджане положительное и радостное исключение, требует еще объяснения. У меня пока готового ответа нет. Но здесь у русских дела обстоят намного лучше, чем во многих других регионах», - подчеркнул эксперт.

Положение русского населения в Азербайджане А.Дугин назвал исключением из правил. «Ну, конечно, это исключение, могу сказать об этом открыто. Потому что русские диаспоры, к сожалению, в большинстве государств очень слабы, рассеяны, не солидарны и не представляют собой консолидированное, компактно существующее общество», - отметил политолог.

Ялчин Алиев, Э.Т.