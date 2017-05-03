МЧС России наградило сотрудников МЧС Азербайджана

Группа сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана награждена медалями и нагрудными знаками Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы МЧС Октай Байрамов, приказом министра МЧС России Владимира Пучкова они награждены за сотрудничество в сфере гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС Зия Гаджилы, Сабир Ахмедов, Хаджар Талыбова и Сабир Гусейнов награждены медалью «За содружество во имя спасения», а Фарид Аббасов – нагрудным знаком «За службу».

Награды сотрудникам МЧС вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджане Владимир Дорохин, отметивший тесное сотрудничество между МЧС двух стран.

В свою очередь, заместитель главы МЧС Азербайджана, генерал-лейтенант Фаик Тагизаде выразил благодарность В.Пучкову и отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между нашими дружественными странами.

Тимур Рзаев, Э.Т.