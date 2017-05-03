Некоторые дороги Азербайджана и Баку будут перекрыты в связи с велотуром

В Азербайджане в связи с проведением Международного велосипедного тура Tour d’Azerbaidjan-2017 с 4-го по 7 мая будет перекрыт ряд дорог, улиц и проспектов.

Как сообщил 1news.az начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Кямран Алиев, 4 мая этап велотура пройдет по маршруту Баку – Абшерон - Гобустан – Шамаха – Исмаиллы.

Очередной этап пройдет 5 мая по маршруту Габала – Огуз – Шеки – Огуз – Габала, следующий - 6 мая по маршруту Габала – Агсу – Шамаха - Пиргулу.

Заключительный этап велогонки пройдет 7 мая в Баку и на Абшероне. При этом дороги по маршруту гонки будут перекрываться временно, лишь на время проезда велосипедистов.

Тимур Рзаев, Э.Т.