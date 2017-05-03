По поручению Президента Азербайджана восстанавливается фасад здания Бакинского славянского университета

Восстанавливается мозаичное панно на фасаде здания Бакинского славянского университета с изображением видных азербайджанских литераторов на фоне восточных мотивов.

Об этом, отвечая на запрос 1news.az, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В министерстве указали, что восстановительные работы проводятся в соответствии с поручением Президента Азербайджана.

«Эскизный проект восстановления фасада здания был подготовлен на основе предложений специалистов Союза художников Азербайджана, Министерства культуры и туризма, Государственной академии художеств», - отметили в министерстве.

В Минобразования указали, что в связи с этим в октябре прошлого года по инициативе министерства была создана рабочая комиссия.

«Комиссия посчитала целесообразным восстановление мозаичного панно на основе созданных в свое время заслуженным художником Эльмазом Гусейновым эскизов, сохранившихся по сей день, а также фото, снятых до ремонта здания», - сказали в министерстве.

В министерстве указали, что до конца текущего года фасад здания университета будет полностью восстановлен и обретет свой прежний вид.

Напомним, что судьба мозаики, которая долгие годы украшала здание Бакинского славянского университета, была одной из наиболее обсуждаемых тем в соцсетях в прошлом году.

Несмотря на резкий общественный протест, творение заслуженного художника Азербайджана Эльмаза Гусейнова, которое украшало фасад БСУ с 1972 года, было полностью уничтожено.

Сама ректор БСУ Нурлана Алиева в интервью СМИ заявила, что восстановить мозаику было невозможно.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.