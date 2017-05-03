На прошлой неделе состоялось долгожданное событие в судьбе бакинского армянина Эрика Хачатурова.

Спустя почти 30 лет ему удалось осуществить свою мечту и посетить родину, которую когда-то был вынужден покинуть вследствие разгоревшегося между Арменией и Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта.

Едва переступив порог бакинского аэропорта, Хачатуров не смог сдержать слез. У главных ворот страны уроженца азербайджанской столицы встречали члены Бакинской платформы мира между Арменией и Азербайджаном: с азербайджанской стороны – Орхан Набиев и Диляра Эфендиева, с армянской – журналист из Армении, ныне проживающая в Баку Сюзан Джагинян.

«Немножко колотит, немножко меня эмоции встряхнули», - сказал Эрик встречавшей его в аэропорту съемочной группе телеканала СВС. Он сообщил о своих больших планах, связанных с пребыванием в Баку: «3 бессонные ночи (впереди – ред.). В первую очередь пойду на свою родную улицу, в среднюю школу метрах в 150-ти, Девичью башню, достопримечательности, те места, в которых я был в юности».

Эрик Хачатуров покинул Азербайджан в 18 лет. В то время он работал начальником цеха в одном из бакинских кафе. Из Азербайджана Хачатуров отправился в Армению, однако эта республика его не приняла. Там бакинских армян всегда недолюбливали и даже называли «шуртвацами», что означает «перевертыши». Не выдержав такого отношения, Эрик практически сразу переехал в Россию, где вместе с семьей живет поныне. Однако сердце армянина по-прежнему оставалось в Баку: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни».

В первый же день приезда Эрик Хачатуров отправился в офис Платформы мира между Арменией и Азербайджаном. Здесь вместе с членами гражданской инициативы он обсудил вклад народной дипломатии в решение нагорно-карабахского конфликта. Хачатуров подчеркнул, что в Азербайджане армяне и азербайджанцы всегда жили в мире, между ними не было никаких разногласий. Однако судьбу двух народов предрешил развязанный армянскими сепаратистами конфликт. Вот и сегодня, пропагандируя ненависть армян к азербайджанцам, армянские националисты обрушивают шквал упреков в адрес Хачатурова. «Многие знакомые говорят, что мне дали много денег, мне заплатили. Скажу я вам: нет! Я сам все это захотел, это лично мое желание – приехать в мой родной Баку», - заявил он. Эрик отметил, что в Армении у него за прописку требовали деньги, «но, слава Богу, что я не отдал». Хачатуров убежден, что его место только в Баку. Он сожалеет, что его дети выросли в другой стране. «Я здесь себя чувствую как рыба в воде. Понимаете, этот воздух – мой! Когда-то я гулял по бульвару, мне папа говорил: «Я вот с этой вышки прыгал с парашютом». До сих пор эта вышка есть. Точно так же мне хочется детям своим показать, где я жил, в какой школе я учился».

Свой приезд в Баку Эрик Хачатуров связывает с народной дипломатией. Он, как и другие члены Платформы мира, убежден – результат гражданской инициативы не заставит себя ждать. «Я не знаю это сон или наяву. Почти 30 лет я ждал своего приезда в родной мой город, где я родился (плачет – ред.), и очень рад, что мой хороший город – красивый, золотой – теперь становится бриллиантовым. Я люблю свой город и благодаря Бакинской платформе мира приехал сюда», - сказал Хачатуров.

Прогуливаясь по родной улице, Эрик не смог удержать слез. Он постучался в дверь к некогда самой близкой, по его словам, соседке Баджыханум Сейхановой. Узнав, что перед ней стоит Эрик, Б.Сейханова радушно встретила и обняла своего бывшего соседа. «Это мои самые первые близкие соседи были. По национальности лезгины. Когда была свадьба Сабира, мы ездили в Гусар за невестой. Были такие приятные моменты. Это были очень хорошие времена», - вспоминает Эрик. Надо отметить, что в этот приезд Эрик не надеялся увидеть свой родной дом, ведь еще несколько лет назад ему сообщали о его сносе, но, как выяснилось, это были слухи. С трудом сдерживая слезы, Хачатуров открыл ворота дома, в котором когда-то проживал. Осмотрев обстановку во дворе дома, он вышел.

Бакинский армянин посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Также он почтил память великих азербайджанских артистов Рашида Бейбутова, Насибы Зейналовой и Сиявуша Аслана, к творчеству которых он испытывает большую любовь: «Насиба Зейналова была моей самой любимой артисткой. До сих пор смотрю спектакли и фильмы с ее участием, как она выступает, и при этом не перестаю улыбаться».

Эрик Хачатуров встретился и с товарищем по техникуму, таким же профессиональным кондитером Рафигой Гасановой. Прогуливаясь по бульвару, друзья вспоминали былые счастливые времена. «Я хочу, чтобы мои дети побывали здесь. Если они увидят Баку, то этот город им очень понравится. Я надеюсь, что в дальнейшем получится так, что дети мои продолжат здесь жить», - сказал Эрик.

В минувшую субботу Хачатуров вернулся в Россию. Но теперь бакинский армянин точно знает: нынешний визит был не последним, и двери родного города для него всегда открыты.