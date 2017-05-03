USD1.7024
EUR1.8615
RUB0.0299
Brent50.84
WTI47.94
Золото2 137.28
S&P 500 Index2 391.17
Nikkei 22519 445.70
Общество

Реформы в сфере образования по своему содержанию стали носить более практический и рациональный характер – Микаил Джаббаров 03.05.2017 16:37

3 мая во Дворце «Гюлистан» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Самая лучшая презентация», посвященного 94-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, конкурс среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ был организован Министерством образования, Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан», Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Республиканским комитетом свободных профсоюзов работников образования Азербайджана.

В мероприятии приняли участие государственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, руководители учебных заведений, известные представители интеллигенции, эксперты в сфере образования, учителя и учащиеся.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что проведение конкурса среди учащихся общеобразовательных школ играет важную роль в  изучении молодым поколением богатого политического наследия архитектора независимой азербайджанской государственности Гейдара Алиева.

Министр поздравил победителей проводимого ежегодно конкурса «Самая лучшая презентация» и пожелал им успехов.

«Образовательная философия Гейдара Алиева и сегодня приносит свои плоды, является основой успеха во всех сферах образования. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех областях, в том числе в сфере образования успешно идет процесс развития и модернизации», - отметил он.

Отметив, что в последние годы реформы в области образования по своему содержанию стали носить более практический и рациональный характер, Микаил Джаббаров подчеркнул, что главной целью является повышение качества образования.

В качестве изменений, происходящих в сфере образования, министр отметил 55-процентный охват дошкольным образованием детей пятилетнего возраста, приведение оценивания учащихся в соответствие с международной практикой, улучшение материальной мотивации учителей, обеспечение способности вузов отвечать на новые вызовы.

Вице-премьер, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов отметил, что конкурс «Самая лучшая презентация» положительно влияет на более глубокое изучение молодым поколением богатого наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева, формирование у учащихся чувств патриотизма и гражданской ответственности.

Выступившие отметили роль конкурса в сохранении и пропаганде среди молодого поколения наследия Общенационального лидера, поздравили победителей конкурса.

На мероприятии выступили учащиеся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

По результатам конкурса «Самая лучшая презентация», 6 человек награждены дипломами I степени, 9 человек – дипломами II степени, 15 человек – дипломами III степени, 23 человека – похвальными грамотами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

71количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Как это «развидеть»? Свадебные фотографии Марии Захаровой, от которых становится плохо - ФОТОПассажирка автобуса в Баку оскорбила и ударила водителя – ВИДЕОСиликоновый скандал: турчанка заявляет, что получивший образование в Азербайджане врач изуродовал ей губы - ФОТОМеркель попросила Путина обеспечить соблюдение прав геев в ЧечнеСкончалась супруга легендарного азербайджанского певца Рашида Бейбутова – ФОТОНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкой – ФОТО – ВИДЕОРашида Бейбутова о смерти мамы: «Я умираю от осколков боли…» - ФОТОСборная Азербайджана усилилась монгольскими дзюдоистками – ФОТОКому не дает покоя Полад Бюль-Бюль оглы?В центр «ASAN xidmət» поступило 15-миллионное заявление – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 мая16:45 Бакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕО16:40 Реализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТО16:37 Реформы в сфере образования по своему содержанию стали носить более практический и рациональный характер – Микаил Джаббаров16:33 Билеты на матч Азербайджан – Северная Ирландия поступили в продажу – от 2 до 25 манатов16:25 Вице-премьер о необходимости сокращения государственных служащих16:14 В Иране на шахте прогремел взрыв, под завалами могут находиться 50 человек16:05 Мадат Гулиев: Во время Исламиады будет обеспечена должная безопасность15:57 Еще один азербайджанский клуб прекратил свое существование - ОФИЦИАЛЬНО15:50 Банк Республика дарит бесплатные пластиковые карты всем, кто родился в мае15:38 Азербайджано-турецкие совместные тактические учения продолжаются - ВИДЕО15:24 Путин проводит встречу с Эрдоганом15:18 Университет ADA: о том как добиться партнерства бизнеса и академической сферы – ФОТО – ВИДЕО15:01 Экологический проект от AZAL: Купи билет - посади дерево!14:54 Мария Стадник стала шестикратной чемпионкой Европы14:49 Взрывное выступление Dihaj на вечеринке в киевском Euroclub – ВИДЕО