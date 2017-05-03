3 мая во Дворце «Гюлистан» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Самая лучшая презентация», посвященного 94-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, конкурс среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных школ был организован Министерством образования, Фондом Гейдара Алиева, партией «Ени Азербайджан», Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Республиканским комитетом свободных профсоюзов работников образования Азербайджана.

В мероприятии приняли участие государственные чиновники, депутаты Милли Меджлиса, руководители учебных заведений, известные представители интеллигенции, эксперты в сфере образования, учителя и учащиеся.

Выступивший на мероприятии министр образования Микаил Джаббаров указал, что проведение конкурса среди учащихся общеобразовательных школ играет важную роль в изучении молодым поколением богатого политического наследия архитектора независимой азербайджанской государственности Гейдара Алиева.

Министр поздравил победителей проводимого ежегодно конкурса «Самая лучшая презентация» и пожелал им успехов.

«Образовательная философия Гейдара Алиева и сегодня приносит свои плоды, является основой успеха во всех сферах образования. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева во всех областях, в том числе в сфере образования успешно идет процесс развития и модернизации», - отметил он.

Отметив, что в последние годы реформы в области образования по своему содержанию стали носить более практический и рациональный характер, Микаил Джаббаров подчеркнул, что главной целью является повышение качества образования.

В качестве изменений, происходящих в сфере образования, министр отметил 55-процентный охват дошкольным образованием детей пятилетнего возраста, приведение оценивания учащихся в соответствие с международной практикой, улучшение материальной мотивации учителей, обеспечение способности вузов отвечать на новые вызовы.

Вице-премьер, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов отметил, что конкурс «Самая лучшая презентация» положительно влияет на более глубокое изучение молодым поколением богатого наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева, формирование у учащихся чувств патриотизма и гражданской ответственности.

Выступившие отметили роль конкурса в сохранении и пропаганде среди молодого поколения наследия Общенационального лидера, поздравили победителей конкурса.

На мероприятии выступили учащиеся средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля.

По результатам конкурса «Самая лучшая презентация», 6 человек награждены дипломами I степени, 9 человек – дипломами II степени, 15 человек – дипломами III степени, 23 человека – похвальными грамотами.

Эльшан Рустамов, Г.Р.