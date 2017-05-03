Активное сотрудничество представителей различных бизнес-структур с университетами – взаимовыгодная система, которая широко практикуется на Западе. Сегодня Университет ADA пытается привить эту культуру и в Азербайджане.

Каждому молодому специалисту знакома ситуация, когда в объявлении о трудоустройстве требуется молодой работник, но уже с солидным опытом работы в указанной сфере.

Именно на обеспечение такой потребности рынка труда направлена новая кампания, которую запустил Университет ADA – «100 новых партнеров для роста». Другими словами, университет приглашает частный сектор к сотрудничеству, которое отвечало бы как интересам самого университета, так и интересам работодателей.

«ADA приглашает бизнес «вместе культивировать таланты». Суть в том, чтобы компании были заинтересованы в приеме стажеров из числа студентов, тем самым гарантируя себе в ближайшем будущем профессиональных молодых специалистов, но уже с опытом», - говорит директор Центра карьерного развития Университета ADA Гюльнур Исмаил.

Как правило, на новом месте работы человеку требуется 3-4 месяца на адаптацию, знакомство с компанией и сутью своей работы. Все это происходит за счет времени и денег работодателя. Стажер же, прошедший в компании практику, придет на работу в эту же организацию абсолютно подготовленным.

Согласно статистике, которую привела Гюльнур Исмаил, в среднем двое из пяти студентов ADA, прошедших стажировку в какой-либо компании, впоследствии получают предложение трудоустройства в этой же компании. Именно поэтому университет стремится, чтобы к моменту выпуска резюме каждого студента было не пустым, чтобы они уже имели определенный опыт работы – будь то практика, волонтерская или проектная работа.

Студенты ADA проходят стажировку не на последнем курсе, а в середине учебной программы. Это делается для того, чтобы студент как можно раньше попробовал себя в выбранной сфере и имел бы достаточно возможностей изменить свое профессиональное направление, в случае, если работа его мечты окажется не настолько для него подходящей или интересной.

«Это - возможность для обеих сторон проверить себя, не в ущерб друг другу, а только на пользу», - говорит Гюльнур Исмаил.

Другим направлением сотрудничества Университета ADA с частными сектором является повышение профессиональной квалификации, ведь каждая компания стремится к успеху, но не всегда владеет формулой того, как его достичь.

Как рассказывает заместитель проректора ADA по повышению квалификации Айгюн Гаджиева, несколько лет назад в ADA задумались о потребности частного сектора в качественной подготовке менеджерского состава среднего звена. Создав концепцию корпоративных программ, ADA приступила к тренингам в 2012 году. По словам главы Центра, этому способствовало и открытие в университете в том же году школы бизнеса.

«Руководители компаний хотят, чтобы их сотрудники работали лучше, хотят повысить их продуктивность, но они настолько погружены в ежедневную рутинную работу, что порой у них просто нет возможности остановиться и подумать, как этого достичь», - говорит Айгюн Гаджиева.

В этом свою помощь предлагает Университет ADA, разрабатывая индивидуально для каждой компании оценку ее потребностей и предлагая на основе нее соответствующие курсы повышения квалификации.

На сегодняшний день в ADA проведено около 60 тренингов, половина из которых была открыта для всех участников, а другая - специально разработана для индивидуальных компаний.

В общей сложности профессиональные тренинги в ADA прошли около 2 тысяч менеджеров среднего и высшего звена. В 2014–2015 годах было проведено более 100 курсов для сотрудников Организационного комитета Первых европейских игр (BEGOC), что помогло им перенять профессиональные навыки для проведения Игр на высоком уровне.

«Мы рады, что сегодня к качеству образования в ADA есть доверие. В компаниях есть уверенность, что предлагаемая нами комбинация академических знаний и практических навыков – это именно та формула, которая поднимет их на следующий уровень», - сказала Айгюн Гаджиева и отметила, что на сегодняшний день постоянными партнерами ADA являются уже порядка 60 компаний, работающих в Азербайджане.

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Развитие направления повышения квалификации, особенно для представителей бизнес-сферы внутри страны, выгодно обеим сторонам – как компаниям, так и университету.

Если раньше компания могла отправить на курсы повышения квалификации за рубеж лишь малую часть своих специалистов в силу дороговизны подобного рода услуг, то с наличием тех же услуг не худшего качества в Азербайджане руководитель компании может позволить себе «подтянуть» большее число своих сотрудников.

Как отмечает Айгюн Гаджиева, в последнее время все большее число банков демонстрируют заинтересованность в тренингах ADA.

Третьим, и немаловажным, элементом в системе взаимодействия Университета ADA и частного сектора выступает Фонд ADA (ADAF). Он был создан в 2007 году, спустя год после создания самой Дипломатической академии. На сегодняшний день Университет ADA финансируется со стороны государства, но в перспективе планирует перейти на самофинансирование, снизив тем самым нагрузку на госбюджет.

ADAF создавался на базе изучения схемы работы фондов крупнейших университетов Америки и Европы. Как рассказывает глава Фонда Натиг Гаджиев, университетские фонды в США и Западной Европе функционируют за счет дотаций выпускников, которые добились большого успеха в жизни и таким образом выражают свою благодарность университету, давшему им «путевку в жизнь».

«В ADA это пока невозможно, так как университет слишком молодой: мы существуем 11-й год, у нас более 300 выпускников, которые пока находятся на начальном этапе своей карьеры», - сказал Натиг Гаджиев и добавил, что культура социальной ответственности, тем не менее, прививается всем студентам университета с первых дней их академической жизни.

Однако ADAF уже около 10 лет работает с компаниями, представленными в самых различных сферах. Учитывая то, что «инновационная экономика» приобретает все более важное значение для страны, Университет ADA с этого года намеревается строить стратегические и долгосрочные отношения с бизнес-структурами.

«Это означает, что в рамках проекта «100 новых партнеров для роста» мы будем работать с представителями бизнес-среды для того, чтобы вместе превратить наш академический и научный успех в их коммерческий успех, - говорит Натиг Гаджиев. - Инвестируя вместе, мы намерены сделать серьезный вклад в обеспечение экономического роста страны путем культивации человеческого капитала».

За счет тех средств, которые компании перечисляют в университетский фонд, как правило, поддерживаются различные исследовательские проекты, постройка новых зданий и центров, стипендиальные программы.

Только в этом учебном году были выданы стипендии на обучение местным и иностранным студентам на сумму 3,2 млн манатов. Так были поощрены наиболее отличившиеся студенты. В ADA такой шаг считают хорошим стимулом для талантливых студентов стремиться к большему, быть лучшими.

Как отметил Натиг Гаджиев, на последнюю торжественную церемонию вручения стипендий были приглашены руководители всех компаний, которые пожертвовали деньги в Фонд Университета ADA. По словам главы ADAF, это дало возможность руководителям компаний воочию убедиться, насколько их поддержка важна для молодых людей, и какие результаты она дает.

Система, которую стремится внедрить Университет ADA, задумана как единый целостный механизм, включающий в себя непосредственно сами компании, Центр карьерного развития ADA, Центр повышения профессиональной квалификации ADA, а также Фонд ADA. При должном функционировании этой системы в выигрыше остаются все ее участники.

Так, студенты получают возможность получения качественной стажировки, а впоследствии и трудоустройства, а работодатель - молодого высококвалифицированного работника с опытом и знанием сути работы компании. Также компании имеют возможность за меньший вклад финансовых средств повысить квалификацию своих собственных менеджеров.

Поддерживая Фонд ADA, частный сектор тем самым поддерживает академическую деятельность университета, способствует развитию его научно-исследовательской базы, помогает талантливой молодежи получить качественное образование, что в конечном счете культивирует профессиональные кадры.

Учитывая тот факт, что в ближайшие 10–20 лет предусматривается сокращение финансирования из бюджета страны для всех государственных вузов, успешный эксперимент Университета ADA может стать примером для всех высших учебных заведений Азербайджана. Сам Университет ADA к 2025 году планирует перейти на самообеспечение.

Елена Остапенко, Э.Т.