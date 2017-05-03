В четверг, 4 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, в первой половине дня преимущественно без осадков, однако ночью местами возможен дождь с грозой. В течение дня будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +11 до +15, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +13 до +15, днем - от +22 до +24 градусов.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 4 мая ожидаются дожди с грозами, местами осадки будут интенсивными, вплоть до выпадения града. В дневные часы осадки ненадолго прекратятся. Ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +21 до +26. В горах ночью - от +5 до +9, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр 1 мая предупреждал, что до 5 мая на территории Азербайджана будет преобладать дождливая погода: пройдут дожди и грозы, местами осадки могут быть интенсивными, вплоть до града.

Елена Остапенко, Э.Т.