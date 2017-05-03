За последний год поток туристов в Азербайджан увеличился в несколько раз. Подобный интерес к стране несет в себе большое количество плюсов, одним из которых является развитие экономики, в частности, розничной торговли.

Об этом пишет известный литовский журналист Гинтарас Висоцкас в статье на сайте руководимого им литовского новостного портала Slaptai. Гинтарас Висоцкас в последние несколько лет внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе, в частности, в Азербайджане и Армении.

«Особенно радует то, что растущий поток туристов стал поводом для магазинов брендовой одежды и аксессуаров снизить цены до уровня европейских, ведь первым делом туристы начинают сравнивать цены и только затем принимают решение о покупке», - пишет он в своей статье.

На стоимость товаров в брендовых магазинах также повлияла девальвация маната, отмечает он. В результате колебания курса валют цены в азербайджанских магазинах брендовых товаров в переводе в доллары и евро стали равны и даже ниже, чем в магазинах Дубая, Стамбула и Москвы.

«Особенно выгодно стало делать покупки во время Бакинского шопинг-фестиваля, проходящего в период с 10 апреля по 10 мая, благодаря которому цены на товары многих ведущих мировых брендов стали не только более привлекательными на специальных фестивальных скидках, но и однозначно выгоднее благодаря системе возврата НДС с суммы, превышающей 100 АЗН», - говорится в публикации.

Далее Гинтарас Висоцкас пишет, что заядлым шопоголикам стоит поторопиться на фестиваль в Баку, так как до его завершения осталось всего чуть более недели.

TaxFree – для местных граждан, только сейчас

Лишь в период фестиваля не только иностранные, но и местные граждане могут воспользоваться услугой TaxFree, то есть вернуть НДС со своих покупок на сумму свыше 100 манатов. При дорогостоящей покупке сумма возврата НДС приятно отяжелит карман, но и при небольшой однозначно порадует, отмечается в тексте.

На витринах и дверях магазинов, осуществляющих возврат НДС и присоединившихся к фестивалю, есть специальные стикеры в виде сумочки с надписью Baku Shopping Festival – Tax Free.

Действительно выгодные цены

«Время, когда цены в Баку были дороже, чем, скажем, в Европе, ушло в прошлое. Сегодня цены в манатах в магазинах Баку, присоединившихся к фестивалю, в переводе на доллары и евро равнозначны европейским и ниже, чем в дубайских, стамбульских и московских магазинах», - пишет Гинтарас Висоцкас.

Автор приводит несколько детальных примеров. Кожаное платье, выставленное в бакинском магазине DIESEL в Port Baku Mall, стоит 1361 АЗН, в то время как в миланском магазине оно предлагается за 850 EUR (что в переводе на манаты делает около 1588 АЗН).

Платье Ralph Lauren в бакинском бутике стоит 439 АЗН, в то время как в Турции оно стоит 945 TL (в манатах 452 АЗН), рубашка того же бренда в Баку стоит 185 АЗН, в то время как в Турции 425 TL (в манатах 203 АЗН). А футболки DIESEL, которые в Баку стоят 79 АЗН и 95 АЗН, в миланском магазине стоят 95 АЗН и 114 АЗН соответственно.

«Если к этому добавить сумму, сэкономленную за счет TaxFree, вывод напрашивается сам собой – шопинг в Баку сейчас стал значительно выгоднее», - пишет Гинтарас.

Внесезонные скидки

Практически все магазины, подключившиеся к Бакинскому шопинг-фестивалю, предлагают дополнительные внесезонные скидки от 10 до 30% на определенные категории товаров, что в сочетании с изначально хорошими ценами и услугой TaxFree делает покупки еще более выгодными.

«Судя по количеству пакетов в руках покупателей в молах, они уже успели оценить эту дополнительную возможность!» - пишет автор.

Ассортимент – лучший выбор в пик сезона

В пик сезона ассортимент моделей и размеров самый лучший. Только в этот период можно найти все модели и все размеры, уверяет автор публикации. При этом выбор в бакинских магазинах ничуть не хуже европейского ассортимента.

«Благодаря многолетнему стажу закупщики коллекционных моделей в Баку работают профессионально, полностью отражая все тренды и веяния мирового рынка», - пишет Гинтарас Висоцкас.

Учитывая все эти моменты, сейчас, по мнению автора, не только самое выгодное, но и самое приятное время для шопинга.

«Погода располагает, комфортная температура позволяет действительно насладиться шопингом, прогуливаясь от одного магазина к другому. И затем, не откладывая в дальний ящик, сразу же обновить свой образ – ведь весна в самом разгаре», - пишет он.

Главное поторопиться и успеть до конца фестиваля – до 10 мая.

1news.az