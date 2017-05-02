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Общество

В Баку вынесен приговор мужчине, совратившему несовершеннолетнюю девушку 02.05.2017 13:27

В Хатаинском районном суде города Баку завершился судебный процесс над 28-летним жителем столицы Шахином Гулизаде.

Как сообщили 1news.az в суде, согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2015 года Ш.Гулизаде пообещал жительнице Губы, 15-летней В.А. (имя девушки не называется из этических соображений – прим. авт.) жениться на ней и уговорил сбежать из дома.

Девушка поверила и сбежала с Шахином, захватив принадлежащие бабушке золотые украшения. Ш.Гулизаде продал золото за 1946 манатов в магазин у станции метро «Нефтчиляр», а затем вступил с девушкой в половую связь в одном из отелей на проспекте Бабека, после чего сбежал.

Оставшись одна в столице без средств к существованию, девушка позвонила родителям, и те, найдя ее, обратились в полицию.

Ш.Гулизаде был оперативно задержан сотрудниками полиции, ему предъявили обвинение по статьям  152 («Половое сношение или иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим совершеннолетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 178 («Мошенничество») УК АР.

Суд приговорил Шахина Гулизаде к 4 с половиной годам тюремного заключения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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