Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в понедельник, 1 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 39 129 квадратных метров территории села и подъездных дорог к нему (из них 2 827 – саперами агентства, 12 500 – механическим способом, 23 802 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1436 осколков и противотанковая мина марки ТМ-57.

В целом за последние 73 дня очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 36 неразорвавшихся боеприпасов, 8 противопехотных мин марки ОЗМ-72 и 19 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 50 взрывателей к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 2 млн 547 тысяч 889 квадратных метров территории села (из них 508 850 – саперами агентства, 761 500 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 1млн 164 тысячи 539 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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