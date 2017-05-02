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Общество

Руководитель Thomson Reuters в России посетил БВШН 02.05.2017 13:57

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча ректора БВШН Эльмара Гасымова с главным редактором агентства Thomson Reuters по товарным рынкам Александром Ершовым.

По сообщению пресс-службы БВШН, Э.Гасымов проинформировал гостя об истории становления и развития БВШН, успехах, достигнутых за короткое время, условиях, созданных в вузе для студентов, и об организации учебного процесса с целью подготовки высококвалифицированных инженеров для нефтегазовой промышленности. Ректор также предоставил информацию о прочном и взаимовыгодном сотрудничестве, которое Высшая школа наладила с ведущими зарубежными университетами и транснациональными нефтегазовыми компаниями, функционирующими в Азербайджане.

В свою очередь, А.Ершов поблагодарил ректора за предоставленную возможность посетить в рамках его кратковременного визита в Баку один из самых известных и престижных университетов страны. Он сообщил, что корпорация Thomson Reuters является крупнейшей международной организацией в сфере средств массовой информации и ведущим источником новостей и информации в мире для отраслевых рынков. По его словам, в настоящее время Thomson Reuters работает в более чем 100 странах, и число его сотрудников превышает 60 тысяч человек. Среди более чем 7 тысяч клиентов агентства - университеты, научно-исследовательские институты, государственные организации и частные компании, сообщил главный редактор. Он также отметил, что успешная деятельность Thomson Reuters в Казахстане, России, Турции и других странах способствовала росту научных публикаций в этих государствах и помогла значительно повысить их конкурентоспособность в области науки и образования.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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