USD1.7025
EUR1.8579
RUB0.0299
Brent51.33
WTI48.62
Золото1 256.06
S&P 500 Index2 388.33
Nikkei 22519 445.70
Общество

Автор «Энциклопедии Азербайджанского мугама» Сурая Агаева награждена медалью ТЮРКСОЙ – ФОТО 02.05.2017 12:38

В конце апреля в Анкаре на торжественном заседании Международной организации ТЮРКСОЙ состоялось юбилейное чествование  заслуженного деятеля искусств Азербайджана, музыковеда, востоковеда Сураи Агаевой. На  юбилейном мероприятии, посвященном 70-летию со дня рождения и 45-летию научной деятельности С.Агаевой, присутствовали гости организации ТЮРКСОЙ, композиторы и музыканты-исполнители из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Башкортостана (Россия) и Татарстана (Россия).

В своей поздравительной речи генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов  рассказал о научных достижениях С.Агаевой,

ведущего научного сотрудника Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азербайджана. Д.Касеинов отметил, что научная деятельность юбиляра, посвященная исследованию истории музыкальной культуры Азербайджана, Ближнего и Среднего Востока, хорошо известна не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Сурая Агаева – член многих авторитетных международных музыковедческих организаций, среди которых «Международный Совет по Традиционной музыке» (ICTM) при ЮНЕСКО и «Центр научных исследований Евразии» (CESS). Дюсен Касеинов подчеркнул, что особое место в исследованиях С.Агаевой занимает история музыкальной культуры тюркских народов. На основе изучения средневековых рукописных трактатов о музыке, написанных на различных восточных языках, музыковед-источниковед Сурая Агаева выявила малоизвестные факты не только истории музыки азербайджанских тюрков, но и других тюркских народов. Особый интерес представляют факты влияния тюркской музыки и тюркских терминов на арабское и персидское музыкальное искусство.

Говоря о многочисленных выступлениях С.Агаевой на международных музыковедческих конференциях и ее научных публикациях, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ представил участникам заседания фундаментальный труд Сураи ханум – «Энциклопедию Азербайджанского мугама». Изданная под эгидой Фонда Гейдара Алиева данная энциклопедия показывает широту и глубину знаний ее автора и составителя, а также является значительным вкладом в историю музыкальной культуры.

Д.Касеинов обратил внимание присутствующих на то, что свой юбилейный год Сурая Агаева отмечает активной научной деятельностью, серией выступлений на Международных музыковедческих конгрессах в Японии, Турции, Ирландии и США, в которых раскрывает своеобразие музыкальной культуры Азербайджана и ее связи с культурами других родственных народов.

В заключение своего выступления генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов наградил Сураю Агаеву медалью Международной организации ТЮРКСОЙ «За заслуги в развитии  культуры и искусства Тюркского Мира» и медалью имени С.Кадышева – классика тюркского сказительского искусства.

В своем ответном выступлении Сурая Агаева поблагодарила Д.Касеинова за высокую оценку ее деятельности, отметила постоянное внимание организации ТЮРКСОЙ и генерального секретаря Дюсена Касеинова к проблеме успешного развития музыкальной культуры тюркских народов. С.Агаева вручила Д.Касеинову изданную в Анкаре на турецком языке свою книгу: средневековый трактат о музыке «Рухпервер» («Дарующий радость»).

260количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОФилипп Киркоров с королевским размахом отметил 50-летие – ФОТО – ВИДЕОЭльчин Азизов исполнил в эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале песню Муслима Магомаева – ВИДЕОBakuBus просит помочь в розыске пассажиров, портящих автобусы – ФОТОЭксперт Арег Галстян: «Азербайджан лоббирует своего представителя в ЮНЕСКО, а мы лишь высмеиваем его английский…»Джей Ло с новым бойфрендом, Моника Беллучи в «голом» платье и другие звезды на балу Института костюма-2017 – ФОТОСудьба маленького Нахида. «Ему нужна срочная операция, но смерть отца лишила его последней надежды»В Эр-Риаде назвали Меркель «образцом для саудовских женщин» - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 мая13:27 В Баку вынесен приговор мужчине, совратившему несовершеннолетнюю девушку13:15 Президент Азербайджана принял председателя Национальной ассамблеи Джибути - ФОТО13:06 Песня Ильхамы Гулиевой в исполнении Замика стала хитом в сети - ВИДЕО12:59 Огтай Асадов: ПАСЕ приняла в отношении Турции несправедливое решение12:57 Президент Ильхам Алиев принял президента и генсека Международной федерации гимнастики12:49 Изменена программа юбилейного гастрольного тура Валерия Меладзе – концерт в Баку состоится 5 мая12:45 Геи избили депутата Госдумы во время первомайской акции - ФОТО - ВИДЕО12:38 Автор «Энциклопедии Азербайджанского мугама» Сурая Агаева награждена медалью ТЮРКСОЙ – ФОТО12:33 Джанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕО12:25 Монатик выступит на международном фестивале «Жара» в Баку - ФОТО – ВИДЕО12:15 Зинедин Зидан: «Мы не фавориты в матче против «Атлетико»12:09 Малена Мард: ЕС и Азербайджан полны решимости продолжать переговоры12:00 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса11:50 Златан Ибрагимович успешно перенес операцию11:41 На Каспии зафиксирована массовая гибель тюленей - ФОТО