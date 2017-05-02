В конце апреля в Анкаре на торжественном заседании Международной организации ТЮРКСОЙ состоялось юбилейное чествование заслуженного деятеля искусств Азербайджана, музыковеда, востоковеда Сураи Агаевой. На юбилейном мероприятии, посвященном 70-летию со дня рождения и 45-летию научной деятельности С.Агаевой, присутствовали гости организации ТЮРКСОЙ, композиторы и музыканты-исполнители из Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Башкортостана (Россия) и Татарстана (Россия).

В своей поздравительной речи генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов рассказал о научных достижениях С.Агаевой,

ведущего научного сотрудника Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азербайджана. Д.Касеинов отметил, что научная деятельность юбиляра, посвященная исследованию истории музыкальной культуры Азербайджана, Ближнего и Среднего Востока, хорошо известна не только в республике, но и далеко за ее пределами.

Сурая Агаева – член многих авторитетных международных музыковедческих организаций, среди которых «Международный Совет по Традиционной музыке» (ICTM) при ЮНЕСКО и «Центр научных исследований Евразии» (CESS). Дюсен Касеинов подчеркнул, что особое место в исследованиях С.Агаевой занимает история музыкальной культуры тюркских народов. На основе изучения средневековых рукописных трактатов о музыке, написанных на различных восточных языках, музыковед-источниковед Сурая Агаева выявила малоизвестные факты не только истории музыки азербайджанских тюрков, но и других тюркских народов. Особый интерес представляют факты влияния тюркской музыки и тюркских терминов на арабское и персидское музыкальное искусство.

Говоря о многочисленных выступлениях С.Агаевой на международных музыковедческих конференциях и ее научных публикациях, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ представил участникам заседания фундаментальный труд Сураи ханум – «Энциклопедию Азербайджанского мугама». Изданная под эгидой Фонда Гейдара Алиева данная энциклопедия показывает широту и глубину знаний ее автора и составителя, а также является значительным вкладом в историю музыкальной культуры.

Д.Касеинов обратил внимание присутствующих на то, что свой юбилейный год Сурая Агаева отмечает активной научной деятельностью, серией выступлений на Международных музыковедческих конгрессах в Японии, Турции, Ирландии и США, в которых раскрывает своеобразие музыкальной культуры Азербайджана и ее связи с культурами других родственных народов.

В заключение своего выступления генеральный секретарь ТЮРКСОЙ, профессор Дюсен Касеинов наградил Сураю Агаеву медалью Международной организации ТЮРКСОЙ «За заслуги в развитии культуры и искусства Тюркского Мира» и медалью имени С.Кадышева – классика тюркского сказительского искусства.

В своем ответном выступлении Сурая Агаева поблагодарила Д.Касеинова за высокую оценку ее деятельности, отметила постоянное внимание организации ТЮРКСОЙ и генерального секретаря Дюсена Касеинова к проблеме успешного развития музыкальной культуры тюркских народов. С.Агаева вручила Д.Касеинову изданную в Анкаре на турецком языке свою книгу: средневековый трактат о музыке «Рухпервер» («Дарующий радость»).