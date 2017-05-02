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Общество

На Каспии зафиксирована массовая гибель тюленей - ФОТО 02.05.2017 11:41

Массовая гибель каспийских тюленей зафиксирована на казахстанском побережье Каспийского моря.

Как передает 1news.az со ссылкой на «КАЗИНФОРМ», всего на побережье Каспия, в Тупкараганском районе Мангистауской области, обнаружено и собрано 243 туши тюленей разных возрастов - от 2-3-месячных детенышей до 5-летних.

«Собрано 243 мертвые туши тюленей на участке в 18-20 км береговой линии. У 6 особей взяты пробы сотрудниками Научного института гидробиологии и вирусологии. Взяты разные образцы - тканей, внутренностей. Сегодня они улетают в Алматы. Пробы почвы и воды, взятые нами, соответствуют нормам, так что пока мы не знаем, от чего погибли тюлени. Но знаю, что на Абшеронском полуострове, в Азербайджане, тоже выносило мертвых тюленей. Может, был грипп, от старости... Возможно, тюлени погибли еще зимой: некоторых туши были без кожи, в темных пятнах. Все они сожжены на полигоне», - рассказал заместитель руководителя  территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области Куангали Ашахов.

По его словам, результаты анализа проб после гибели тюленей на Каспии станут известны 15 мая.

Также К.Ашахов отметил, что «если бы не шторм, тюлени на берегу не оказались бы».

Ялчин Алиев, Э.Т.

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