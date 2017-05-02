Близ поселка Локбатан Гарадагского района Баку утром во вторник, 2 мая, произошло извержение вулкана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, извержение Локбатанского грязевого вулкана произошло в 15 километрах к юго-востоку от Баку, на берегу моря, близ нефтяных месторождений.

Пострадавших при извержении нет.

Сотрудники министерства находятся у вулкана и ведут мониторинг.

Отметим, что Локбатанский грязевой вулкан не входит в Государственный природный заповедник грязевых вулканов Баку и Абшерона. Обнаруженный в 1810 году, он является одним из 5 самых активных в мире, а также мировым рекордсменом по числу извержений – сегодняшнее извержение стало уже 25-м по счету.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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