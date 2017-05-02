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Общество

В Баку девушки-студентки подрались из-за парня 02.05.2017 10:51

В Наримановском районе Баку, близ станции метро «Гянджлик» подрались две девушки.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 20-летняя Бясти С. и 21-летняя Джамиля Г. (фамилии девушек не указываются из этических соображений  - прим. авт.) вцепились друг другу в волосы и пытались расцарапать лицо.

Благо, патрулирующие территорию сотрудники полиции вовремя вмешались и разняли девушек, которых доставили в полицию.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого показывают, что девушки – студентки одного из педагогических вузов Баку - «не поделили» молодого человека, своего однокурсника.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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