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Общество

Делегация во главе с председателем Конституционного суда посетила Анкару и Белград 02.05.2017 23:05

Делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархадом Абдуллаевым по приглашению председателя Конституционного суда Турецкой Республики Зухту Арслана 24-27 апреля находилась в братской стране для участия в официальных мероприятиях, проведенных в Анкаре по случаю 55-летия Суда.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Конституционного суда, в церемонии открытия международного симпозиума на тему «Конституционные суды как защитники основных прав» приняли участие Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Бинали Йылдырым, председатель Великого Национального Собрания Турции Исмаил Гахраман, руководители судебных и правоохранительных органов братской страны. Кроме того, на этом представительном мероприятии в качестве зарубежных гостей присутствовали делегации конституционных судов ряда стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

На официальном открытии мероприятия были проанализированы важные постановления, принятые за 55-летний период деятельности Конституционного суда Турецкой Республики, прозвучали подробные выступления о роли Суда в развитии законодательства и судебно-правовой практики.

Участвовавшие в работе конференции делегации конституционных судов выступили с докладами о взаимосвязях конституционных судов представляемых ими стран с исполнительными, законодательными и другими судебными органами в области защиты прав и свобод.

Председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев проинформировал о взаимодействии в рамках деятельности суда с другими высшими государственными органами, затронул ряд аспектов постановлений, направленных на защиту прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции.

В рамках визита были проведены двусторонние встречи с председателем и судьями Конституционного суда Турецкой Республики, состоялся обмен мнениями о постановлениях, принятых конституционными судами двух стран в последние годы.

Делегация Конституционного суда также побывала в посольстве Азербайджанской Республики в Анкаре, встретилась с послом Фаигом Багировым.

28 апреля делегация во главе с Фархадом Абдуллаевым посетила Белград по приглашению председателя Конституционного суда Республики Сербия Весны Илич-Прелич.

На встречах, проведенных в ходе визита с председателем, судьями и руководством аппарата Конституционного суда, были обсуждены способы и процедуры обращения граждан в Конституционный суд, вопросы выполнения постановлений Конституционного суда, применения на практике норм международного права, а также судебно-правовой практики, связанной в таким принципом международного права, как территориальная целостность.

Делегация Конституционного суда Азербайджанской Республики и председатель и судьи Конституционного суда Республики Сербия посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный в парке в центре Белграда, возложили венок к монументу.

АЗЕРТАДЖ

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