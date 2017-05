Профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд и член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева награждены «Золотой медалью имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики».

28 апреля прошло очередное общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). На расширенном собрании с участием 54 действительных членов и 103 членов-корреспондентов НАНА «Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» была вручена ее обладателям.

На общем собрании НАНА приняли участие руководитель Администрации Президента Азербайджана академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Республики, народный писатель Эльчин Эфендиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фатма Абдуллазаде, представители государственных и общественных организаций, действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, руководители институтов и организаций, ректора вузов Азербайджана.

В качестве специального гостя на церемонии вручения «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» участвовала Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Мери Крофтс.

До начала общего собрания участники мероприятия ознакомились с выставкой, отражающей деятельность научных организаций и предприятий Академии в 2016 году. На выставке были продемонстрированы различные издания на азербайджанском, русском и английском языках институтов и организаций, региональных отделений и научных центров НАНА, а также новая продукция, производимая в Парке высоких технологий Академии наук. На мониторах, установленных в павильонах, были представлены видеоролики о достижениях различных структур НАНА. Посетители выставки были подробно проинформированы об исследованиях, проводимых на научных предприятиях Академии, осуществляемых инновационных проектах, полученных научных результатах, связях международного сотрудничества.

В начале собрания президент НАНА, академик Акиф Ализаде представил обширную информацию о научно-организационной деятельности Академии в прошлом году. Затем академик Акиф Ализаде обнародовал решение Президиума НАНА в связи с итогами конкурса на «Золотую медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики».

Было отмечено, что в этом году «Золотая медаль имени Низами Гянджеви» вручается ректору филиала Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова в г.Баку, члену-корреспонденту НАНА, профессору Наргиз Пашаевой за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере в Азербайджане в годы независимости, а также в области пропаганды азербайджанской литературы на мировом уровне.

За особые заслуги и поддержку в сфере изучения на научной основе в мировом масштабе культурного и исторического наследия Азербайджана «Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» также удостоен руководитель Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете со стороны Великобритании, профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что эти ученые выступили с большой инициативой против некоторых нюансов, наносящих ущерб имени гениального Низами Гянджеви. Именно по инициативе члена-корреспондента НАНА, профессора Наргиз Пашаевой совместно с учеными Оксфордского университета стало возможным создание Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви, а также Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа. «В январе этого года мы приняли участие в презентации Британского фонда по изучению Азербайджана и Кавказа, состоявшейся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Поверьте, в этот момент сердце переполняла гордость. Потому что, британские филологи, британские ученые в один голос подтверждали, что Низами Гянджеви – великий азербайджанский поэт. По инициативе профессора Наргиз Пашаевой учеными Оксфордского университета впервые на английский язык осуществлен перевод и издание книги «Великий азербайджанский поэт Низами», написанной в 40-х годах известным русским ученым-востоковедом Евгением Бертельсем, который стал новым вкладом в мировое низамиведение. Это само по себе может быть расценен как бросок азербайджанской филологической науки в европейскую науку. Несомненно, что после английских ученых поддержку этой работе будут оказывать ученые и других европейских стран», - сказал он.

Затем президент НАНА Акиф Ализаде вручил «Золотую медаль имени Низами Гянджеви» профессору Наргиз Пашаевой.

В начале своего выступления, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева выразила признательность коллегам за вручение ей этой награды.

«Еще в начале прошлого века Азербайджан в лице Азербайджанской Демократической Республики заявил всему миру о своей национальной принадлежности, величии и способности создать цивилизованную государственность. На современном этапе ход глобальных исторических событий, люди, время и сама жизнь создали новые исторические условия, объективную возможность, причину и почву для сохранения возрожденной из пепла независимости, национального самосознания Азербайджана. Ныне одной из основных наших целей является достойное, профессиональное представление на авторитетных научных пространствах, в академических структурах мира древнего, научно-культурного, духовно-эстетического исторического наследия Азербайджана, и обретение в результате этих усилий передовых, продолжительных результатов в международной научной плоскости. На этом пути должна быть проведена большая работа. Что мы можем сказать, если речь идет о науке? Научные пробелы - это не только научные пробелы. Научный пробел в современном мире означает лишение высоких трибун, престижных пространств. И в этом аспекте понятно, что наш выбор – Оксфордский университет – абсолютно правильный», - сказала Наргиз Пашаева.

Профессор Наргиз Пашаева отметила, что основы сотрудничества с Оксфордским университетом были заложены в 2013 году. В том же году в Оксфордском университете, старейшем университете мира, обладающем 800-летней историей, был создан Научный центр Азербайджана и кавказоведения, носящий имя гениального Низами. «Этот Центр превратился в функциональную научную составную часть Оксфордского университета. Это не только наше достижение. Это успех и истории Азербайджана, и Национальной академии наук Азербайджана, Бакинского государственного университета, Бакинского филиала Московского государственного университета, каждого, кто внес свой вклад в это дело. В связи с этим я искренне поздравляю каждого из нас», - отметила проф. Н. Пашаева.

Профессор Наргиз Пашаева сказала, что научно-образовательная программа Центра Низами Гянджеви действует в основном в четырех направлениях.

«Мы проводим научные исследования по истории и археологии. Также занимаемся переводами на европейские языки научных трудов по истории Азербайджана и азербайджанской литературе, планируем перевести неизвестную до сегодняшнего дня в мире научную литературу, которая до сих пор не переводилась на европейские языки. Наряду с этим организуются конференции. Уже состоялись две международные конференции. Кроме того, выделено шесть мест для выпускников - трех докторантов, трех магистров, все эти места по конкурсу заняты студентами из США, Англии и других стран. Что касается исторического периода, то круг нашей научной деятельности охватывает промежуток времени, начиная от древнего, раннего средневековья до XIX века. Как видно из названия, мы изучаем языки, литературу и историю всех народов, проживающих не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе. Изучаем их материальные, духовные богатства, обряды. Потому что, Кавказ был одним из мультиэтнических регионов, всегда вызывающих большой интерес. Первая мусульманская крепость, ее образец и храм в Кавказском регионе были в Кавказской Албании. Ученые считают, что первый на Востоке христианский памятник тоже находился в Кавказской Албании. То есть, этот регион очень интересен с научной, исторической точки зрения. Он также является регионом, занимающим заметное место в политических процессах нашей современности. В то же время эта территория считается одним из регионов, малоизученных, мало исследованных на Западе, в частности, в Англии и мало пропагандируемым в научной литературе. Поэтому мы намерены восполнить этот пробел», - добавила проф. Наргиз Пашаева.

Профессор Наргиз Пашаева оценивает присвоение имени Низами Гянджеви Научному центру Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданному в Оксфордском университете, как большое событие.

«Присвоение этого имени означает в определенном смысле большую победу. Это честь не только для нас, для девяти миллионов азербайджанцев, проживающих в Азербайджане, но и для более 40 миллионов азербайджанцев, проживающих во всем мире. Сохранение этого имени и его увековечение в Оксфордском университете – одна из наших святых обязанностей. Под этим высоким именем Центр был создан в 2013 году, но это название должно навечно остаться в Оксфордском университете. Совершая сегодня первые шаги, Научный центр имени Низами Гянджеви должен передать накопленный академический, научный опыт новым ученым будущих поколений, открыть дорогу новым перспективам и победам», - сказала Н. Пашаева.

Руководитель Центра представила участникам собрания еще один яркий пример проделанной работы - это перевод на английский язык книги исследователя творчества Низами, известного ученого-востоковеда, профессора Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами», написанной им в 1940 году.

Профессор Н. Пашаева отметила, что эта книга – первый академический перевод Научного Центра имени Низами Гянджеви.

«К сожалению, с 1940 года данная книга не только не издавалась на английском языке, но и вообще не переиздавалась даже в оригинальном варианте. В мировой плоскости, международной плоскости, международном научном пространстве эту книгу можно найти только в академических структурах и библиотеках. Из-за того, что в свое время она не была переведена ни на один из европейских языков, результаты исследования не были широко использованы. Несомненно, что люди, внесшие вклад в перевод этого произведения на английский язык, проделали огромную работу. С азербайджанской стороны предисловие к книге написал народный писатель Эльчин Эфендиев, с английской стороны – ведущий профессор-иранист факультета востоковедения Оксфордского университета Эдмунд Херциг. В 40-х годах иллюстрации в книге были напечатаны примитивно. Оригиналы этих иллюстраций были найдены в одной из старейших библиотек мира - Бодлианской библиотеке Оксфордского университета и полиграфически качественно использованы в этом переводе. Наша почти пятилетняя деятельность способствовала созданию такой книги, имеющей интересную научную историю и обладающей важным стратегическим научным весом», - сказала проф. Наргиз Пашаева.

Для оценки объема и значимости проделанной работы профессор Наргиз Пашаева во время своего выступления подчеркнула еще одно достижение - археологические раскопки, проведенные в Бардинском районе.

«Под руководством ученого-исследователя Оксфордского университета, доктора Пола Водсворда группа исследователей Оксфордского университета вот уже два года проводит археологические раскопки в Барде и обнаружила весьма значимые для Азербайджана исторические находки. Результаты экспедиции в свое время будут доведены до внимания организаций, интересующихся научными исследованиями. Результаты этих исследований будут храниться в библиотеке Оксфордского университета и использованы как пособие и учеными, и студентами, и выпускниками», - сказала Наргиз Пашаева.

Обладатель «Золотой медали имени Низами Гянджеви» Наргиз Пашаева отметила, что часто какое-то важное событие начинается с маленького эпизода.

«Мое знакомство с Робертом было таким же маленьким эпизодом. В 2013 году Роберт Хойланд посетил Бакинский филиал Московского государственного университета и познакомился со мной. Во время нашей встречи я предложила создать научный центр. В том же 2013 году мы подписали меморандум с директором по международному развитию Оксфордского университета Лайзл Элдер. Этот меморандум дал нам официальное разрешение на создание этого центра, мы были официально признаны. И Центру официально было присвоено имя Низами. На научном семинаре, проведенном до подписания меморандума, мне было поручено выступить с докладом о Низами. На том семинаре участвовали уважаемые ученые Оксфордского университета, а также наш бесценный ученый Васим Мамедалиев. Я счастлива, что в то мгновение, в тот судьбоносный момент Васим муаллим был рядом со мной и поддержал меня», - сказала Наргиз Пашаева.

Отметив, что «Золотая медаль имени Низами Гянджеви» это очень большая награда профессор Наргиз Пашаева подчеркнула: «Это не означает, что я считаю себя выше людей, которые всю свою жизнь посвятили преподаванию, науке, педагогической деятельности, образованию. Это не так. Потому что я училась у своих учителей, и учителя взрастили меня. Мои успехи - в первую очередь достижение учителей, воспитавших и давших мне образование. Я выражаю свою огромную благодарность присутствующим здесь дорогим моим учителям. Я хотела бы поблагодарить судьбу за то, что она связывает меня с тремя университетами: Бакинский государственный университет – источник гордости Азербайджана, кладезь знаний Азербайджана, затем, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - самый престижный университет на постсоветском пространстве, и, наконец, Оксфордский университет. Видимо, когда некая сила связала меня с этими тремя университетами, то возложила на меня и большую ответственность. Понимаю, что эта ответственность должна еще больше расти в ответ на оказываемое мне уважение и благоволение. Я также должна уметь выше ценить успех, труд окружающих. Я знаю, что в этом мире сильны мудрецы и слабы неучи. Знаю, что стать таким же совершенным человеком, как мои выдающиеся учителя, одна из сложных задач. Знаю, что люди, чьи слова не расходятся с делом, всегда были уникальными людьми. И я уверена, что если в нашей жизни есть такие люди, то нам всегда будут сопутствовать успехи и достижения».

В конце выступления член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева еще раз выразила свою признательность каждому, кто поддержал ее в этом деле, и в частности Президиуму Академии наук Азербайджана.

«Выражаю вам свою большую признательность, уважаемые ученые, за проявленное ко мне благоволение, внимание, уважение, доверие. Надеюсь, что возможность быть представленным в Оксфордском университете и стать функциональной частью Оксфордского университета является важным шагом, предпринятым во имя большого научного будущего. Если сказать словами Низами, «на этом пути будут трудности». Хотела бы напомнить одну прекрасную мысль, иносказательно озвученную в строках Низами. Низами пишет, что «руку, держащую мед, жалят пчелы». Да, у каждого пути бывают свои успехи и свои потрясения. Я хотела бы, чтобы потрясения не пугали продолжателей этого пути. Пусть они не думают, что все это напрасно и почему, они, оставив другую профессию, должны прийти в науку. Потому что, наука дает человеку внутренний свет, внутреннюю надежду. Потому что, ученый человек всегда намного превосходит невежду. У Оксфордского университета есть замечательный девиз. Девиз на латыни звучит так: “Dominus illuminatio mea” – «Господи, освети мне путь». Творец ставит на пути каждого какую-то цель, намерение, испытание. Сегодняшняя медаль это большая награда за мой скромный труд. Я просто стараюсь оправдать это испытание. Наверное, пока добилась лишь малой части. Эта премия вселяет в меня чувство гордости, в то же время возлагает на меня большую ответственность. И мы готовы в международной плоскости поддержать любого, каждого представителя молодежи, готового достойно представить наши ценности, научный потенциал, духовную сущность, историю культуры и науки. Чтобы силы, желающие лишить света живые сердца, научные сердца, никогда не были сильнее нас. Пусть внутри вас всегда будет свет. Пусть наша наука, наше культурное наследие всегда будут на высоте», - сказала профессор Наргиз Пашаева.

Затем «Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» за особые заслуги в области изучения на научной основе культурного и исторического наследия Азербайджана в международном масштабе была вручена руководителю Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете со стороны Великобритании профессору Роберту Хойланду.

Профессор Р. Хойланд выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и отметил, что рад присуждению ему этой медали.

«Я испытываю чувство большой гордости в связи с тем, что получаю эту высокую награду. Во время обсуждений, проводимых в связи с деятельностью Научного центра имени Низами Гянджеви, мы решили, чтобы этот Центр занимался глубокими исследованиями истории и культуры Азербайджана. Для исторических и археологических исследований мы выбрали Барду. Барда была столицей Кавказской Албании и считается первым мусульманским оплотом в Южнокавказском регионе. У находившегося здесь древнего государства был свой алфавит, свои правители. Но неизученных моментов еще много. Именно поэтому в археологическом проекте мы решили совместными усилиями заполнить относящиеся к этому периоду пробелы в истории Азербайджана», - сказал проф. Роберт Хойланд.

Профессор Р. Хойланд отметил, что перевод на английский язык и размещение в интернете результатов археологического исследования позволят широкой аудитории использовать эту научную информацию. Он добавил, что в период, когда мир охватили конфликты, ученые должны продолжить сотрудничество между собой.

«Невзирая на происходящие в мире конфликты, академические работники должны не жалеть сил. Несмотря на политические трудности, необходимо усилить научное единство. В дальнейшем мы планируем расширить обмен студентами и учеными между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Это не должно ограничиваться двумя странами. К этой благой миссии должны присоединиться ученые обеих стран», - сказал Роберт Хойланд.

Научный исследователь, профессор Роберт Хойланд сказал, что работы, проводимые Научным центром Азербайджана и кавказоведения им. Низами Гянджеви Оксфордского университета, пока являются первыми шагами.

«В будущем мы планируем продолжить работы в этом направлении. За последние четыре года мы создали условия не только для молодых исследователей, но и для проведения более широких научных исследований. Одним из направлений нашей деятельности является также предоставление стипендий молодым ученым. Все эти работы были реализованы при поддержке профессора Наргиз Пашаевой. Без ее усилий мы не смогли бы добиться этих успехов. Я горжусь тем, что в реализации этого проекта был и мой вклад, пусть и небольшой. Надеюсь, что, реализуя этот проект, мы добьемся того, что история Азербайджана будет донесена до мировой научной аудитории и будут расширены наши научные горизонты», - сказал Роберт Хойланд.

В заключение своего выступления профессор Роберт Хойланд еще раз выразил глубокую признательность азербайджанским ученым за высокую оценку, данную его труду.

Отметим, что Центр Низами Гянджеви является официально признанным структурным подразделением Оксфордского Университета и обладает полномочиями координатора по Азербайджану, не только по вопросам связанным с факультетом Востоковедения данного университета, но и по всем вопросам, связанным с наукой и образованием во всех других сферах, представленных в Оксфордском Университете.

Начиная с 2013 года, вложив большой труд на создание Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, профессор Наргиз Пашаева провела различные важные встречи. На этих встречах, проведенных с руководителем департамента развития Оксфордского университета Лайзл Элдер, бывшим вице-канцлером Оксфордского университета, профессором Эндрю Гамильтоном, советником королевы по вопросам юстиции, руководителем Колледжа «Brasenose» Оксфордского университета, заместителем председателя Верховного суда Великобритании Джоном Боуэрсом, руководителем Колледжа Sent Kross сэром Марком Джонсом, занимавшим должность директора музея Виктории и Альберта, руководителем Института востоковедения, профессором Марком Смитом, профессором Колледжа «Triniti» Оксфордского университета профессором Брайаном Вордом Перкинсом и десятками других ученых и руководящих лиц, обсуждались направления деятельности и научно-стратегические цели этого важного для Азербайджана Научного центра.

Придавая особое значение в своей деятельности фундаментальным и академическим научным исследованиям, Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского университета уже организовал две международные научные конференции. Так, 6 июня 2015 года Научный центр Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви Оксфордского университета совместно с Институтом востоковедения и Центром древнего античного периода организовал международную научно-практическую конференцию «Восточный Кавказ от позднего античного до раннего исламского периода».

11 июня 2016 года Центр Низами Гянджеви Оксфордского университета организовал в одном из самых старинных учебных заведений университета Колледже «Brasenose» очередную международную конференцию на тему «Транскаспийские связи (V-XIII века)».

Сопредседателем обеих проведенных конференций являлась руководитель Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета со стороны Азербайджана профессор Наргиз Пашаева. В этом расширенном академическом научном мероприятии, наряду с Оксфордским университетом, приняли участие другие авторитетные образовательные заведения Великобритании, а также ученые-специалисты ряда ведущих университетов Европы по Ближневосточному и Кавказскому регионам.

Уделяя постоянное внимание деятельности Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета, профессор Наргиз Пашаева также выступает как инициатор реализации других научно-академических проектов.

В этом отношении можно назвать учрежденный в 2016 году и прошедший официальную регистрацию в Британии (регистрационный номер 1169381) «Британский фонд, изучающий Азербайджан и Кавказ» (The British Foundation for the Study of Azerbaijan and the Caucasus).

Отметим также, что председателем Попечительского совета Фонда избрана профессор Наргиз Пашаева.

Церемония презентации Британского фонда, проведенная 25 января 2017 года в основанном в 1852 году Музее Виктории и Альберта, являющемся крупнейшим в мире музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна, вызвала большой интерес широкой общественности.

Член Палаты лордов парламента Великобритании, бывший содокладчиком Совета Европы по Азербайджану в 2003-2006 годах, лорд Малкольм Брюс, профессор Оксфордского и Нью-Йоркского университетов Роберт Хойланд, профессор-исламовед известного шотландского университета «Сент-Энрюс» Эндрю Пикок и профессор Эксетерского университета Роберт Глив являются членами Попечительского совета созданного Британского фонда.

Этот Фонд поставил перед собой цель действовать как серьезная структура, вносящая реальный вклад в существующие между Азербайджаном и Соединенным Королевством двусторонние научные, культурные, просветительские, образовательные отношения.

Оказывая поддержку деятельности Центра Низами Гянджеви Оксфордского университета и Общества Англия-Азербайджан, Фонд планирует сотрудничать не только с Оксфордским университетом, но и с другими высшими учебными заведениями, влиятельными научными и политическими структурами Лондона и всей Англии.

Таким образом, дав достойную оценку труду и продолжительной плодотворной деятельности двух именитых ученых, им была вручена «Золотая медаль имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики» 2017 года.

Уверены, что своей успешной деятельностью Научный центр Низами Гянджеви Оксфордского университета добьется новых научно-академических успехов, а азербайджанские ученые и дальше будут вносить всесторонний вклад в работу Центра в этом святом деле.

Затем на общем собрании НАНА другим ученым были вручены именные награды Академии наук Азербайджана. Доктор физико-математических наук, профессор Керим Аллахвердиев был удостоен премии имени Насреддина Туси, академик Магеррам Бабаев – премии имени Гасан бека Зардаби, профессор Тофиг Бакиханов – премии имени академика Узеира Гаджибейли и член-корреспондент НАНА Закир Гараев - премии имени академика Мирасадуллы Миргасымова. Кроме того, академику Вагифу Фарзалиеву была вручена премия имени академика Юсифа Мамедалиева, академику Васифу Бабазаде - премия имени академика Мусы Алиева, доктору исторических наук Али Раджабли - премия имени Аббасгулы ага Бакиханова.

На этом ежегодное общее собрание НАНА завершило свою работу.

