Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству подписан 2 мая между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Первого Президента Казахстана – Лидера Нации.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и исполнительный директор Фонда Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Канат Джумабаев.

Меморандум охватывает сотрудничество в социальной, культурной, научной и образовательной сферах.

На церемонии подписания также были обсуждены возможности расширения сотрудничества между фондами и реализации совместных проектов. Было отмечено, что это сотрудничество будет служить укреплению связей между азербайджанским и казахстанским народами, способствовать углублению взаимопонимания и доверия между ними.

Ялчин Алиев, Э.Т.