Одновременно с запретом на движение по «Полосам Исламских игр» посторонних автомобилей на улицах, где они нанесены, будет запрещена и парковка.

Как заявил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, такое решение принято для предотвращения возможных автомобильных пробок и заторов.

«Запрет на парковку вступит в силу в один день с запретом на движение по «Полосам Исламских игр», то есть в эту пятницу, 5 мая. Если этого не сделать, водители из-за припаркованных автомобилей просто вынуждены будут заезжать на «Полосы Исламских игр», - заявил К.Алиев, подчеркнув, что Дорожная полиция примет все меры для обеспечения удобного и беспрепятственного движения автотранспорта в столице.

Отметим, что «Полосы Исламских игр» нанесены:

- на проспекте Нефтяников;

- от круга Азнефть до Площади Государственного флага;

- на участке трассы Баку-Алят от 2-го до 14-го километра;

- на Бакинской окружной дороге;

- на Московском проспекте (от круга у станции метро «20 Января» до «Шамахинки»);

- на проспекте Зии Буниятова;

- на проспекте Ататюрка;

- на Бибиэйбатском шоссе;

- на Тбилисском проспекте;

- на проспекте Гара Гараева;

- на проспекте Вагифа;

- на проспекте Фатали хана Хойского;

- на Бейюкшорском шоссе;

- на улицах Вагифа, Абдулвахаба Саламзаде и Ханифа Алескерова.

Контроль за движением по полосам будет осуществлять Государственная дорожная полиция МВД АР, движение посторонних автомобилей по этим полосам будет полностью запрещено.

Напомним, что IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая. В них примут участие спортсмены со всего исламского мира, которые представляют 24 вида спорта.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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