Во вторник, 2 мая, на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении был принят законопроект «О туризме».

Как сообщает 1news.az, выступивший на заседании председатель парламентского комитета по социальной политике и труду Хады Раджабли указал, что с принятием законопроекта будет создана нормативно-правовая база для регулирования туристической деятельности, определена единая государственная политика в сфере туризма, усилится защита культурных и исторических памятников, повысится уровень жизни граждан.

Кроме того, он указал, что законопроект создаст условия для поддержки малого и среднего бизнеса, приведет к развитию приграничного туризма.

Законопроект «О туризме» включает в себя 8 частей и 62 статьи и направлен на регулирование туристической сферы, осуществление государственного контроля и управления туризмом, организацию туристической деятельности, обеспечение безопасности в этой области.

Проект закона предусматривает создание в Азербайджане туристических фондов с целью развития туристической индустрии, предоставление из государственного бюджета субсидий для поощрения развития туризма.

Документ предусматривает также регулирование вопросов, связанных с классификацией источников финансирования туристической сферы, финансовых методов и ограничений, а также страхованием, наукой и образованием.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.