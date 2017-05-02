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Общество

Абульфас Гараев о росте турпотока в Азербайджан 02.05.2017 14:57

За последние три месяца число прибывших в Азербайджан туристов в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличилось на 25%.

Как сообщает 1news.az, об этом в Милли Меджлисе в ходе обсуждения законопроекта «О туризме» заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, маркетинговые исследования свидетельствуют о том, что увеличение потока туристов наблюдается в основном из 15 стран мира, где активно ведется работа по пропаганде азербайджанского туризма.

«Рост потока туристов только из этих 15 стран составил 36%», - сказал он.

Министр указал, что туризм – это одна из самых доходных сфер экономической деятельности.

«По данным Всемирной туристической организации, в 2016 году мировой туристический оборот составил $7,6 трлн, было задействовано 292 млн рабочих мест. В среднем одного туриста обслуживают от 9 до 32 человек», - сказал А.Гараев.

По его словам, государственная политика в сфере туризма, реализуемые проекты уже дают свои результаты.

«Упрощение визового режима послужило увеличению турпотока в Азербайджан. Республика принимает участие в различных международных выставках, на телеканалах мира пропагандируются туристические возможности страны. Все это усиливает интерес к Азербайджану», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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