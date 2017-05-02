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Общество

В среду в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность 02.05.2017 14:46

3 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшероне утром и днем местами пройдут кратковременные дожди,  в некоторых местах ожидается туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. 

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +11 до +14, днем – от +20 до +25 градусов, в Баку - ночью – от +12 до +14, днем – от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление останется в пределах нормы на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем - 40-50%. 

В среду в районах Азербайджана местами пройдут грозы, временами дожди, которые местами будут интенсивными, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от +10 до +15, днем – от +23 до +28 градусов, в горах ночью – от +5 до +10 градусов, днем – от +12 до +17 градусов.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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