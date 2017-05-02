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Общество

В Азербайджане начался техосмотр иностранных легковых автомобилей 02.05.2017 13:36

С этой недели в Азербайджане начался технический осмотр легковых автомобилей зарубежного производства и автомобилей иностранных марок, произведенных по лицензии в странах СНГ.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, с начала мая и по 1 августа должны пройти техосмотр автомобили зарубежного производства и автомобили иностранных марок, произведенные по лицензии в странах СНГ.

«Автомобили иностранных марок производства 2012-го, 2010-го, 2008-го, 2006-го и более ранних годов (в том числе произведенные по лицензии в странах СНГ) должны пройти техосмотр до 1 августа. Стоимость техосмотра (госпошлина) – 20 манатов», - заявил К.Алиев.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

Автомобили-иномарки, произведенные в 2013-2017 годах, в этом году освобождены от прохождения техосмотра.

Отметим, что административный штраф за непрохождение техосмотра составляет 50 манатов для физических лиц, 100 манатов – для должностных лиц и 300 манатов – для юридических лиц. Если водитель оштрафован, то он обязан в течение 10 дней провести техосмотр автомобиля, за это время его не могут оштрафовать повторно.

Напомним, что в поселке Маштага Сабунчинского района Баку с июля 2011 года открыт Центр техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Здесь действуют 15 линий, 12 из которых предназначены для легковых, а 3 – для грузовых автомобилей и автобусов. За день в центре можно проверить 2000 автомобилей.

Кроме того, каждый автовладелец имеет право пройти техосмотр своего автомобиля не только по месту регистрации. В частности, автомобили, стоящие на учете в Баку, могут пройти техосмотр в любом из региональных центров технического осмотра. Соответственно, автомобили, зарегистрированные в районах Азербайджана, могут пройти техосмотр в Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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