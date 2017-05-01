Сотрудники 12-го отделения Управления полиции Сабунчинского района Баку раскрыли кражу, совершенную с кладбища в поселке Балаханы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый житель Бейляганского района республики Эльшан Мамедов, укравший с могил на христианском кладбище металлические ограды, чтобы сдать их на металлолом.

Задержанный признался, что воровал с кладбища надгробные кресты, таблички и ограды, распиливал их, а затем продавал.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отметим, что ранее в Баку за аналогичное преступление был задержан Гумбат Керимов, укравший с могил родителей жителей Баку Дмитрия Сингина и Олега Гуруанова металлические ограды.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

В Баку задержан мужчина, обокравший могилы советских солдат - ФОТО