USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Общество

В Азербайджане проведена спецоперация, задержан мужчина, шантажировавший бизнесменов посредством Facebook 01.05.2017 12:48

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью на основании поступившей жалобы провели спецоперацию.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе нее был задержан житель города Турал Абдуллаев.

Как установило следствие, он посредством Facebook шантажировал различных предпринимателей  якобы имеющимися у него порочащими их лично данными, а также данными, способными опорочить деловую репутацию их компаний.

Угрожая обнародовать их в Facebook, Т.Абдуллаев вымогал у предпринимателей деньги.

Т.Абдуллаев был задержан сотрудниками полиции с поличным – при получении 3500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.

391количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Самолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕО«Бакинский марафон-2017» в фотографияхОпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОДмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕОШахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал ГашимоваПрезидент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобиейЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая13:14 В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть13:05 Новые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНО12:58 АФФА при поддержке PAŞA Sığorta продолжает проект «Дворовой футбол» – ФОТО12:48 В Азербайджане проведена спецоперация, задержан мужчина, шантажировавший бизнесменов посредством Facebook12:31 Полад Бюльбюльоглу поблагодарил главу Туркменистана за присуждение ему звания народного артиста этой страны12:07 «Барселона» ищет замену Андресу Иньесте12:03 В апреле Госнефтефонд Азербайджана снизил продажу валюты на аукционах Центробанка11:59 Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕО11:57 На этой неделе вступает в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»11:41 Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу11:38 На одном из проспектов Баку открыт новый пешеходный переход – ФОТО - ВИДЕО11:24 Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО11:19 «Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО11:11 ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми11:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти