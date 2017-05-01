Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью на основании поступившей жалобы провели спецоперацию.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе нее был задержан житель города Турал Абдуллаев.

Как установило следствие, он посредством Facebook шантажировал различных предпринимателей якобы имеющимися у него порочащими их лично данными, а также данными, способными опорочить деловую репутацию их компаний.

Угрожая обнародовать их в Facebook, Т.Абдуллаев вымогал у предпринимателей деньги.

Т.Абдуллаев был задержан сотрудниками полиции с поличным – при получении 3500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.